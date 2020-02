Mertens verso la Premier League: Chelsea, United e Arsenal sul belga

La prossima estate potrebbe essere davvero una fuga di massa per quanto concerne i calciatori del Napoli. Il club partenopeo è in una situazione molto complessa. L’ammutinamento post-Salisburgo ha generato una ferita ancora aperta tra calciatori e società. Ci sono tanti calciatori scontenti sotto contratto, mentre alcuni di essi sono in scadenza. Uno di questi è il belga Dries Mertens. Il fortissimo attaccante classe 1987 agli ordini di Gattuso, terminerà il suo contratto con la squadra campana il prossimo 30 giugno.

Mertens data la situazione, potrebbe decidere di cambiare aria. Magari accasandosi in Inghilterra. Infatti, sono diverse le squadre inglesi interessate al calciatore. Tra lui e il Napoli, il rinnovo non sembra in programma e per il 32enne c’è già la fila.

Tre big inglesi su “Ciro”?

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, Chelsea, Manchester United e Arsenal sarebbero sulle tracce del belga. Il Chelsea è alla continua ricerca di un attaccante capace di creare gioco e segnare. Orfani di Hazard, i Blues potrebbero davvero puntare su Mertens per la prossima stagione. Stesso discorso per lo United, sempre più determinato all’acquisto di un calciatore con caratteristiche simili. L’Arsenal sta disputando una stagione deludente e i nuovi acquisti giovani, come l’ivoriano Pepe, non stanno convincendo. Mertens può risolvere i problemi dei Gunners, data la grande esperienza e affidabilità. Mertens lascerà Napoli. I tifosi partenopei, possono mettersi l’anima in pace.