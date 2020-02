Messi-Inter, ora non è impossibile! Lautaro convincerà la pulga?

È un momento complesso quello di Lionel Messi nel Barcellona. Le ultime tensioni con Abidal avrebbero fatto perdere la pazienza al sei volte Pallone d’Oro, il quale ha ripetuto più volte negli anni di voler concludere la propria carriera in blaugrana. Nel giro di pochi mesi però, tutto può cambiare e ciò che appariva scontato, non lo è più. A Leo l’esonero di Valverde non è andato giù e ciò è stato testimoniato dal messaggio che la pulga ha destinato al suo ex tecnico, mediante social media.

Gli ultimi dissidi dopo le dichiarazioni di Abidal, il quale ha insinuato che sia stato proprio lo spogliatoio a voler dare il benservito al tecnico spagnolo, non sono piaciute a Leo. Proprio dopo questo episodio avrebbe fatto cadere il castello di certezze Messi-Barcellona.

Rinnovo che non arriva, Inter nel futuro di Messi?

Secondo La Gazzetta dello Sport, la permanenza di Messi nel Barcellona non è sicura come un tempo. Il contratto dell’argentino scadrà a giugno e Leo dopo questi ultimi inconvenienti, potrebbe decidere di cambiare aria. In passato, Leo ha destato una certa simpatia nei confronti dell’Inter. Squadra in cui hanno militato tanti argentini di successo, come Diego Milito o Javier Zanetti. I nerazzurri hanno sempre avuto Messi presente nel loro cassetto dei sogni e a fine stagione, il sogno potrebbe davvero diventare realtà. Infatti, in Nazionale argentina, il duo Messi-Lautaro ha avuto un buon seguito durante la scorsa Copa America e ciò potrebbe svilupparsi ulteriormente in nerazzurro. I due sono una coppia che si integra bene a livello tecnico/tattico, oltre al feeling che scorre tra di loro. Il sogno Messi potrebbe davvero arrivare a Milano sponda nerazzurra? Come recitava un famoso spot dove Leo era protagonista: Impossible is Nothing.