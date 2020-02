Probabili Formazioni Premier League: 28esima giornata

Lasciato alle spalle il turno infrasettimanale delle competizioni calcistiche europee che ha visto il passaggio di due squadre inglesi su tre agli ottavi di Europa League (fuori l’Arsenal) e tre amare sconfitte all’andata dei quarti finali di Champions League con una sola vittoria (Manchester City vs Real Madrid), riparte la Premier League e con essa, l’ormai rincorsa solitaria del Liverpool di Klopp alla conquista di un titolo che manca da troppi anni in casa ‘reds’.

Attualmente infatti la classifica recita un incredibile + 22 del Liverpool primo in classifica (79 punti) nei confronti del Manchester City di Guardiola (57 punti) che, a sua volta, si trova a più 7 dal Leicester terzo a quota 50 punti.

A proposito di Leicester, i ‘Foxies’ apriranno questo ventottesimo turno della massima competizione calcistica inglese, nella serata di Venerdì, con la trasferta che li vedranno protagonisti in casa del Norwich (ultimo con 18 punti) che è a caccia di una vittoria fondamentale per poter sperare ancora di uscire dalla zona retrocessione.

Il ventottesimo turno di Premier League proseguirà nella giornata di Domenica, con l’anticipo in programma alle 13.30 tra due squadre che hanno ben figurato in questa stagione: il Brighton (15esimo a quota 28 punti) e il Crystal Palace (13esimo a quota 33 punti).

Alle ore 16.00 sono previste tre partite: Bournemouth vs Chelsea, Newcastle vs Burnley e West Ham vs Southampton.

Tra i match sopracitati merita particolare attenzione quello del Chelsea che, in casa di un Bornemouth alla caccia di punti salvezza importanti, cercherà di riscattare la pesante sconfitta casalinga subita in Champions League per 0-3 contro il Bayern Monaco. Alle ore 18.30 di Sabato si giocherà Watford vs Liverpool.

Il ventottesimo turno di Premier League si chiuderà invece nella giornata di Domenica con Everton vs Manchester Utd e Tottenham vs Wolves, entrambe le partite andranno in scena alle ore 15.00.

Posticipate le gare City vs Arsenal e Aston Villa vs Sheffield Utd per la finale di League One Cup in programma Domenica alle 17.30: Aston Villa vs Manchester City

PROBABILI FORMAZIONI PREMIER LEAGUE 28esima giornata

Norwich-Leicester

Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Godfrey, Hanley, Lewis; Tettey, McLean; Rupp, Duda, Cantwell; Pukki.

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwel; Choudhury, Tielemans; Ayoze, Burnes, Maddison; Vardy.

Brighton-Crystal Palace

Brighton (4-3-2-1): Ryan; Schelotto, Dunk, Webster, Burn; Propper, Stephens, Mooy; Gross, Trossard; Maupay.

Crystal Palace (4-2-3-1): Guaita; Ward, Dann, Cahill, van Aanholt; McCarthy, McArthur; Ayew, Zaha, Milivojevic; Benteke.

Bournemouth-Chelsea

Bournemouth (4-3-3): Ramsdale; Smith, Francis, Aké, Rico; Billing, Lerma, Gosling; H. Wilson, C. Wilson, King.

Chelsea (4-2-3-1): Caballero; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Kovacic, Jorginho; Pedro , Mount, Willian; Giroud.

Newcastle-Burnley

Newcastle (3-5-2): Dubravka; Fernandez, Lascelles, Schar; Hayden, Almiron, Longstaff, Bentaleb, Rose; Joelinton, Saint-Maximin.

Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Cork, Westwood, McNeil; Rodriguez, Vydra.

West Ham-Southampton

Probabile formazione West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Ngakia, Diop, Ogbonna, Cresswell; Noble, Rice; Snodgrass, Fornals, Anderson; Antonio.

Probabile formazione Southampton (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters, Stephens, Bednarek, Bertrand; Djenepo, Ward-Prowse, Hojbjerg, Armstrong; Ings, Long.

Watford-Liverpool

Watford (4-2-3-1): Foster; Dawson, Kabasele, Cathcart, Masina; Hughes, Capoue; Sarr, Doucouré, Deulofeu; Deeney.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum; Firmino, Mané, Salah.

Everton-Manchester United

Everton (4-4-2): Pickford; Sidibé, Mina, Holgate, Digne; Walcott, Sigurdsson, Delph, Bernard; Calvert-Lewin, Richarlison.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Matic; Greenwood, Fernandes, James; Martial.

Tottenham-Wolverhampton

Tottenham (3-4-3): Lloris; Davynson, Alderweireld, Tanganga; Aurier, Lo Celso, Winks, Davies; Lamela, Moura, Bergwijn.

Wolverhampton (3-4-3): Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny; Traoré, Jimenez, Jota.