Real Betis-Barcellona streaming e diretta tv, dove vedere Liga domenica 9 febbraio

È stata una settimana piuttosto amara per il Barcellona di Setien. I dissidi tra società e calciatori, alimentati dalle dichiarazioni di Abidal riguardo l’esonero di Valverde, hanno innervosito lo spogliatoio blaugrana. Tra i calciatori più nervosi c’è il sei volte Pallone d’Oro: Leo Messi. Le voci di mercato su di lui hanno destabilizzato l’ambiente in maniera netta. Se la permanenza del calciatore più forte del mondo non è certa, non si può dire lo stesso della crisi che sta attraversando la squadra. Eliminata giovedì scorso dalla Coppa del Re per mano della bestia nera Athletic Bilbao.

Setien ha così collezionato la sue seconda sconfitta da quando siede sulla panchina catalana. Un’abilità complicato per lui, come sarà complicato il prossimo match con il Real Betis. Squadra che Setien ha allenato prima di approdare al Camp Nou. Un match ad alta tensione in cui il Barca dovrà tirar fuori il meglio per scacciare questa crisi di risultati. Crisi che potrebbe far scappare via il Real Madrid di Zinedine Zidane. Calcio d’inizio ore 21, domenica 9 febbraio.

Real Betis-Barcellona diretta tv e streaming, dove vedere Liga domenica 9 febbraio

Il match di Liga, Real Betis-Barcellona, in programma domenica 9 febbraio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta streaming e tv su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Liga spagnola. DAZN mette a disposizione degli abbonati l’applicazione apposita dov’è sarà possibile vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, computer o Smart TV. Vi auguriamo una buona visione!