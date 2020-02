Salah-Real Madrid: l’egiziano è stanco del Liverpool,Perez pronto a tutto

Nei giorni scorsi, i due colossi del calcio inglese Jamie Carragher e Gary Neville, avevano azzardato riguardo all’addio di Salah al Liverpool a fine stagione. In molti dopo queste dichiarazioni, hanno gridato al sacrilegio ma come successe per Neymar nel 2017 (approdo al PSG dal Barcellona), un’eventuale addio dell’egiziano ai Reds non è poi così improbabile.

Secondo i due ex calciatori inglesi, Salah è si un idolo dei tifosi del Liverpool, ma non l’idolo assoluto. Quello che spicca sopra a tutti, ovvero il Leo Messi della situazione. Ciò peserebbe molto a Salah, ma dietro potrebbero esserci le discussioni passate con Klopp. Le quali accesero il calciomercato l’estate scorsa. Alla fine Mohamed è rimasto a Anfield. Molto probabilmente ci resterà anche la prossima stagione dato che tra qualche settimana, alzerà la Premier League assieme ai suoi compagni. Dalla Spagna però, arriva una voce: il Real Madrid sarebbe fortemente interessato a Salah per la prossima stagione. La profezia di Carragher e Neville si avvererà?

Perez e Zidane stregati dell’egiziano del Liverpool

Secondo El Desmarque, Salah potrebbe essere il vero obiettivo principale del Liverpool per la prossima stagione. La Casa Blanca vuole rinnovare il proprio reparto offensivo e l’ex Roma, è il calciatore in cima alla lista dei desideri di Zinedine Zidane. La volontà del Madrid è tornare a vincere in Europa dopo la probabile eliminazione quest’anno, per mano del Manchester City di Guardiola. Nelle scorse ore, il Real si è mostrato interessato a Lautaro Martinez, dove c’è pure il Barcellona. Chiaro segnale di come Perez voglia regalare ai propri tifosi, un vero fuoriclasse nella prossima sessione di mercato estiva.