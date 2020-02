Scarpa d’Oro 2020: Immobile si conferma al primo posto davanti a Lewandowski

Per la classifica della Scarpa d’Oro 2020 il bomber della Lazio Ciro Immobile dopo l’ennesimo gol stagionale (il ventisettesimo) segnato questa volta allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa, conferma il suo primo posto con 54 punti e quattro di vantaggio sul polacco Robert Lewandowski che ha rosicchiato due punti grazie alla doppietta casalinga contro il fanalino di coda Padeborn 07.Sul gradino più basso del podio a quota 42 ci sono Cristiano Ronaldo, il baby Erling Haland del Borussia Dortmund e Timo Werner del Lipsia con tutti e tre andati a segno in trasferta rispettivamente contro Spal, Werder Brema e Schalke 04.



Attenzione al ritorno di Leo Messi che con il suo Barcellona ha fatto poker al Camp Nou all’Eibar, salendo al quinto posto con 36 punti. Mentre al sesto con 34 troviamo un terzetto composto dall’interista Romelu Lukaku che domenica non ha potuto giocare il match contro la Sampdoria, Jamie Vardy rimasto a secco nella gara interna contro il Manchester City e Pierre-Emerick Aubameyang che è salito con la doppietta decisiva rifilata all’Everton di Carlo Ancelotti.

Chiude la Top Ten il terzetto formato con 32 punti dal Kun Aguero che nella trasferta di Leicester ha fallito un calcio di rigore, e gli attaccanti della Ligue 1 Mbappe del Psg (rete al Bordeaux) e Ben Yedder del Monaco.

Scarpa d’Oro 2020, la classifica provvisoria

1) Immobile 54 punti

2) Lewandowski 50 punti

3) Ronaldo-Haland-Werner 42 punti

6) Messi 36 punti

7) Lukaku-Vardy-Aubameyang 34 punti

10) Aguero-Mbappe-Ben Yedder 32 punti