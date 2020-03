Il ritorno alla vittoria nell’ultima giornata di Liga contro il Betis, ha dato dei segnali positivi a Celades e al suo Valencia. I murcielagos sono tornati a vincere in campionato dopo tre partite. La crisi potrebbe essere terminata, ma il prossimo test con l’Alaves sarà probante in tal senso. Il Valencia vuole tentare l’impresa in Champions League contro l’Atalanta, impostasi nell’ottavo di finale d’andata per 4-1. Per fare ciò, ci vuole un cambio di rotta generale a livello mentale e un’altra vittoria dopo quella con il Betis, sarebbe l’ideale per tornare in carreggiata definitivamente.

SEGUI ALAVES-VALENCIA IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

L’Alaves non è un’avversario semplice, dato che nelle ultime giornate di Liga, è stato capace di battere la semifinalista di Coppa del Re: l’Athletic Bilbao. Squadra capace di estromettere il Barcellona di Messi dalla coppa nazionale. Lo stato di forma di Lucas Perez nell’Alaves, mette paura al Valencia che trionfò nel match d’andata per 2-1. Il gol per la squadra di Garitano, fu siglato proprio dall’attaccante spagnolo, autore di 11 realizzazioni in questa Liga 2019/20. Calcio d’inizio ore 21, venerdì 6 marzo.

Alaves-Valencia streaming e diretta tv, dove vedere Liga venerdì 6 marzo

Il match di Liga, Alaves-Valencia, in programma venerdì 6 marzo ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. La piattaforma tv detiene i diritti della Liga in questa stagione. DAZN mette a disposizione anche l’applicazione dedicata, con la quale sarà possibile vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, pc o Smart TV. Buona visione!