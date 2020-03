Barcellona, Setien già al capolinea: i giocatori non lo seguono e il suo futuro blaugrana è in bilico

Il KO del Bernabeu ha riportato a galla i gravi problemi che sta attraversando il Barcellona di Setien. I blaugrana sono una squadra spente, che va a fiammate e il tecnico subentrato a Valverde, ha fallito per il momento su più punti. Uno di questi è di non aver trovato la soluzione a far coesistere Antoine Griezmann con Leo Messi. Tra i due non sembra esserci proprio feeling in campo. Vanno entrambi a fasi alterne, realizzando gol ma senza mai dare l’impressione di essere ben coesi in campo. A Leo manca Luis Suarez, così come manca Neymar.

Oltre a ciò, il resto della squadra sembra non aver proprio capito la filosofia di gioco del nuovo allenatore. Ciò viene dimostrato dall’irritazione in campo di Setien e del suo assistente Sarabia al Bernabeu contro il Real Madrid. La tv spagnola ha colto dei momenti concitati della panchina del Barcellona, dove entrambi i tecnici sono stati immortalati in momenti di frustrazione. La squadra non esegue ciò che il tecnico e i suoi assistenti vogliono. Ciò è stato lasciato intendere da Setien fin dal primo KO in Liga, patito contro il Valencia al Mestalla. Anche quel match finì 2-0, con un Barcellona in balia dell’avversario dall’inizio alla fine.

Setien-Sarabia, panchina troppo agitata per i calciatori?

Il duo Setien-Sarabia – come ricorda AS – si è sempre caratterizzato anche negli scorsi anni di collaborazione, come una coppia agitata nell’area tecnica. Questa agitazione e nervosismo, si sta abbattendo sui giocatori che si stanno ritrovando poco tranquilli in campo. Il Barcellona necessiterà di ritrovare la giusta sintonia e tranquillità nelle prossime partite. Il match di Champions League contro il Napoli, sarà di vitale importanza per dare una svolta a questa complicatissima stagione.