Cancelo-Inter, ritorno di fiamma: improbabile scambio con Skriniar, soldi o niente

A volte ritornano. Il terzino portoghese del Manchester City, Joao Cancelo, non ha trovato spazio tra le fila di Guardiola nel club campione d’Inghilterra in carica. Il portoghese ha solo giocato qualche partita da titolare, ma la maggior parte del tempo ha riscaldato le panchine della Premier League. Entrando magari a gara in corso. Giocatore inutile per l’’assetto di squadra del tecnico blaugrana? Può darsi. Nelle ultime ore sta girando sempre più insistentemente una voce dall’Inghilterra, che riguarda un ritorno dell’ex Valencia nell’Inter.

Quando vestiva in nerazzurro, Cancelo ha vissuto i suoi migliori momenti in carriera, regalando prestazioni memorabili a livello offensivo. Meno a livello difensivo. L’approdo nella Juventus di Allegri fu inizialmente positivo, per poi andare in calando. Ora l’Inter vuole riprenderselo dal City, ma il prezzo del cartellino può essere molto salato per le casse del club milanese.

Niente scambio con Skriniar

Gli ultimi rumors rivelano di un possibile scambio con Skriniar, difensore titolare nel 3-5-2 di Conte. Al momento lo scambio pare poco probabile, ma Cancelo calzerebbe a pennello come esterno di centrocampo nel 3-5-2 targato Conte. Difficilmente l’Inter si priverà di un difensore eccellente come Skriniar. Dunque per arrivare al giovane lusitano, i nerazzurri dovranno frugarsi in tasca e sborsare almeno 50-55 milioni di euro per strapparlo agli Sky Blues.