Recupero della 24a giornata in Liga. Questo martedì la finalista di Coppa del Re, la Real Sociedad, incontrerà in questo turno infrasettimanale l’Eibar. Compagine che milita in sedicesima posizione, a ridosso della zona retrocessione. I talenti Odegaard e Isak stanno trascinando la squadra allenata da Alguacil in questa stagione decisamente positiva quanto sorprendente per la Real. Il sesto posto con 43 punti alle spalle dell’Atletico Madrid di Simeone, testimonia quanto fatto di buono dai bianco blu.

La Real Sociedad viene da una sconfitta fuori casa con la capolista Barcellona, ma anche al Camp Nou l’11 di Alguacil ha dato filo da torcere ai blaugrana, dimostrando il solito bel gioco e costringendo Messi & co. a sudarsi la vittoria. Prima di questa sconfitta, erano arrivate tre vittorie consecutive con Athletic Bilbao, Valencia e Valladolid a dimostrazione del grande valore che questa realtà possiede. L’Eibar non dorme invece sogni tranquilli, avendo perso ben tre delle ultime quattro gare. L’unica vittoria è arrivata contro il Levante per 3-0 (doppietta di Charles e gol di Orellana). Match cruciale in chiave salvezza per gli uomini di Mendilibar, chiamato a fare risultato per salvare la panchina oltre che la sua squadra. Calcio d’inizio ore 20, martedì 10 marzo.

Eibar-Real Sociedad streaming e diretta tv, dove vedere Liga martedì 10 marzo

Il match di Liga, Eibar-Real Sociedad, in programma martedì 10 marzo alle ore 20, non è al momento disponibile nel palinsesto di DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Liga 2019/20. Per ulteriori aggiornamenti in merito a questa partita, vi consigliamo di restare connessi al sito DAZN. Il match potrebbe essere inserito e confermato ufficialmente per la visione in questa piattaforma, sia per la diretta tv che per la diretta streaming.