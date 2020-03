James Rodriguez-Atletico Madrid: ritorno di fiamma, il Napoli entrerà in trattativa?

Ennesima stagione deludente per James Rodriguez. Dopo l’esperienza negativa in Bundesliga con il Bayern Monaco, il calciatore colombiano ha spinto l’estate scorsa per un ritorno in Liga con il Real Madrid. Zidane non ne voleva sapere, ma alla fine è stato costretto a tenersi il capocannoniere del Mondiale 2014. Peccato che James non sia più quel calciatore, capace di incantare le platee mondiali a suon di giocate da capogiro.

L’ex Porto appare svogliato e soprattutto sfiduciato, dato che Zidane non l’ha mai considerato come un tassello essenziale per il suo Real Madrid. Secondo El Chiringuito de Jugones, James sarebbe rientrato nei piani dell’altro club della capitale spagnola: l’Atletico Madrid. I colchoneros avevano già tentato di acquistarlo 6 mesi fa, ma poi la trattativa non andò in porto. Perez nel 2019 pretendeva 50 milioni di euro per il calciatore, che ha un contratto con le merengues fino al 2021. Ora però tutto potrebbe cambiare e l’Atletico potrebbe non essere solo.

Napoli ancora interessato? A prezzo di saldo ADL potrebbe riprovarci

Oltre all’Atletico, nella scorsa estate pure il Napoli si era fatto avanti. Tutto sembrava pronto per l’arrivo di James, pupillo di Ancelotti ai tempi del Real Madrid. La trattativa non si concretizzò, ma a un prezzo di saldo in estate, tutto può succedere. Ancelotti non siede più sulla panchina partenopea, ma l’arrivo di un calciatore come James verrebbe accolto molto bene dalla piazza napoletana. Il Real però non vuole prestiti: o cessione o niente. James vuole ritrovare se stesso e il suo futuro è lontano da Madrid.