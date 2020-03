Il calcio italiano si è fermato per via del coronavirus, quello inglese invece è ancora incerto sul da farsi. Per il momento, la Premier League continua ad andare avanti e le emozioni non mancano come di consueto. Uscito con le ossa rotte da Old Trafford, il Manchester City di Guardiola ha ceduto ulteriormente il passo verso il titolo al Liverpool di Klopp. Il match disputato dagli Sky Blues contro lo United, non è stato disastroso – eccezion fatta per il portiere Ederson – e i vari Sterling e Aguero, avrebbero potuto fare di più davanti alla porta.

Tali perfomance caratterizzate da tante occasioni da gol, sono una consuetudine per il City, ma in questa stagione due di queste hanno fatto perdere ben sei punti ai campioni in carica. Possiamo ricordare infatti, anche la prestazione di Londra contro il Tottenham, dove a sbarrare la strada questa volta non c’era De Gea ma Hugo Lloris. Ora, il City spera che l’estremo difensore dell’Arsenal, Leno, non sia in serata di grazia come i suoi due colleghi.

Manchester City-Arsenal caratterizza questo mercoledì di Premier League. Il match è un recupero di due giornate fa e vedrà difronte i due tecnici Guardiola e Arteta, “allievo” di Pep per lunga data. Una sfida che promette grande spettacolo, soprattutto per l’attitudine offensiva e per nulla rinunciataria delle due squadre. Calcio d’inizio ore 20:30, mercoledì 11 marzo.

Manchester City-Arsenal streaming e diretta tv, dove vedere Premier League mercoledì 11 marzo

Il match di Premier League, Manchester City-Arsenal, in programma mercoledì 11 marzo alle ore 20:30, sarà trasmesso in differita tv alle ore 23 su Sky, canale Sky Sport Football. Sky mette a disposizione degli abbonati, l’app Sky Go la quale permette di vedere in streaming il match, attraverso il proprio smartphone, tablet, pc o Smart TV. Buona visione!