Sky: gli abbonati potranno vedere gratis tutti i pacchetti per l’emergenza Coronavirus

Sky apre tutti i propri pacchetti agli abbonati. “C’è un tempo per ogni cosa, e questo per tutti è il tempo per restare a casa, per essere responsabili, per proteggere noi stessi, i nostri cari, le persone più deboli, il Paese”, si legge in una nota dell’emittente. Per essere ancora più vicina ai suoi abbonati in questi momenti difficili, Sky, a partire da oggi e fino al 3 aprile 2020, darà la possibilità a tutti gli abbonati via fibra e satellite di fruire eccezionalmente e senza costi aggiuntivi anche dei contenuti che non fanno parte dell’offerta che hanno sottoscritto. Al momento l’iniziativa non sembra includere Now TV.

Sky, ecco la decisione

I clienti Sky con i pacchetti Sport e/o Calcio potranno vedere anche i canali inclusi nei pacchetti Cinema e Famiglia e accedere così ai 16 canali cinema e a tutta la selezione di titoli on demand. I clienti Sky Cinema e/o Famiglia potranno vedere invece i canali Sport, anche se sappiamo che in questo periodo gli eventi sportivi “live” sono un po’ pochini. I clienti Sky con tutti i pacchetti già attivi avranno, fino al 3 aprile, l’opportunità di vedere via via in anteprima gratuitamente alcuni film pay per view. In questa prima settimana potranno vedere l’anteprima de L’Immortale (dal 19 al 25 marzo), primo film diretto e interpretato da Marco D’Amore, grande successo al box office e candidato ai David di Donatello per il racconto della storia di Ciro di Marzio, uno dei grandi protagonisti di Gomorra – La serie.