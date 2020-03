Wolfsburg-Shakhtar Donetsk. Alle ore 21 alla ‘Volkswagen-Arena’ il Wolfsburg di Oliver Glasner ospita lo Shakhtar Donetsk di Luis Castro, il match è valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. In questa Europa League i tedeschi si sono classificati al secondo posto nel Gruppo I alle spalle del Gent collezionando 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta), mentre ai 16.esimi di finale hanno eliminato il Malmo vincendo all’andata in casa per 2-1 e vincendo anche in trasferta per 3-0. Gli ucraini, invece, sono arrivati terzi nel girone C di Champions League collezionando 6 punti (1, vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte) arrivando alle spalle del Manchester City e dell’Atalanta, rispettivamente prima e seconda del girone, e ai 16.esimi di finale hanno eliminato il Benfica vincendo l’andata in Ucraina per 2-1 e pareggiando 3-3 al ritorno in Portogallo.

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk sarà diretta dall’arbitro sloveno Damir Skomina.



Wolfsburg-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni. QUI WOLFSBURG- Glasner si affiderà al modulo 4-3-3 con Casteels in porta; i due terzini saranno Mbabu e Roussillon con Knoche e Brooks al centro della difesa; a centrocampo spazio per Schlager, Guilavogui ed Arnold; il tridente offensivo sarà formato da Steffen, Weghorst e Mehmedi. QUI SHAKHTAR- Castro risponderà con il 4-1-4-1 con Pyatov in porta; in difesa ci saranno Dodo, Krivtsov, Matviienko ed Ismaily; Stepanenko fungerà da schermo davanti alla difesa con Martins, Kovalenko, Patrick e Taison a centrocampo; l’unica punta sarà Moraes.



Wolfsburg (4-3-3): Casteels; Mbabu, Knoche, Brooks, Roussillon; Schlager, Guilavogui, Arnold; Steffen, Weghorst, Mehmedi. All. Glasner.

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1) Pyatov; Dodo, Krivtsov, Matviienko, Ismaily; Stepanenko; Martins, Kovalenko, Patrick, Taison; Moraes. All. Castro.

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk, come seguire il match in tv e streaming

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk, info diretta tv e streaming. Questo match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, calcio d’inizio fissato per le ore 21, sarà trasmesso su Sky Sport Sport. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.