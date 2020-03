Zaniolo-Everton: gli inglesi lo seguono, lui si prepara per l’Europeo con…la carta igienica!

Tra le tante notizie negative legate al coronavirus, possiamo trovare qualcosa di positivo se parliamo di Niccolò Zaniolo. Il talento della Roma sta procedendo con il suo recupero dall’infortunio al ginocchio di qualche mese fa e una notizia positiva per lui c’è: lo slittamento dell’Europeo al 2021. Niccolò avrà dunque tutto il tempo per recuperare terreno in vista della manifestazione, che si giocherà tra un anno.

Intanto il calciatore si diverte su Instagram, accettando la sfida di palleggi con carta igienica che tanto va di moda sui social in questo periodo. In un momento così tragico, i calciatori cercano di strappare un sorriso a coloro che stanno soffrendo o che sono in preda al panico. In queste categorie rientrano pure i calciatori stessi, anche loro coinvolti come tutti in questa situazione surreale data dal COVID-19.

Roma, occhio all’Everton di Ancelotti

Intanto che Zaniolo si diletta nei palleggi, l’Everton di Carlo Ancelotti inserisce tra gli obiettivi della prossima stagione proprio il calciatore romano. La squadra inglese secondo il The Sun, sta seguendo sia Zaniolo che Pellegrini. I due rappresentano il futuro della Roma, ma i Toffees stanno pensando in grande per la prossima stagione. Ancelotti vuole una squadra in grado di puntare al vertice e un calciatore come Zaniolo, potrebbe fare davvero la differenza in Premier League.