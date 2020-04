L’Inter piomba su Moise Kean. Ecco qui i dettagli dell’affare

Dopo le ultime notizie che danno sempre più lontano l’attaccante argentino Lautaro Martinez da Barcellona e sempre più vicino a restare all’Inter, dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione di mercato molto interessante che riguarda il mercato in entrata dell’Inter. Secondo quando riporta il Daily Express, i nerazzurri avrebbero pronta un’offerta per mettere le mani sul cartellino del giovane attaccante Moise Kean. Si parla di 25 milioni di sterline (circa 29 milioni di euro) che andrebbero nelle casse dell’Everton. Queste cifre potrebbero convincere l’Everton a far partire il giocatore nonostante il lungo contratto che lega il giocatore con i Toffees, infatti, l’attaccante classe 2000 rientrerebbe volentieri in Italia per mettersi in mostra in vista degli Europei.

L’affare potrebbe avere risvolti positivi per entrambe le società

Parlando della società nerazzurra, Moise Kean andrebbe a infoltire il reparto avanzato dando a Lukaku e Lautaro la possibilità di tirare il fiato qualche volta. Quest’affare è una scommessa che potrebbe anche riservare molte piacevoli sorprese per il club nerazzurro, vista la giovane età del giocatore e il talento ancora inesploso. Ora passiamo dal lato della società inglese. Sul piano economico l’affare con l’Everton potrebbe avere dei risvolti interessanti. Con i soldi che entrerebbero dalla cessione di Kean, infatti, la squadra allenata da Carlo Ancelotti potrebbe arrivare al centrale del Lille Gabriel Magalhaes.