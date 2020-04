Rakitic-Napoli: contatti tra il croato e i partenopei?

Il futuro di Ivan Rakitic sarà lontano da Barcellona. I rapporti tra il centrocampista croato e la società blaugrana sono ai minimi termini, oramai da molto tempo. Il vice campione del mondo 2018, non proseguirà tra le fila dei catalani a fine stagione e varie squadre sono sulle sue tracce. Tra queste ci sono il Siviglia e la Juventus, ma stando a quanto riporta Radio Kiss Kiss, anche il Napoli avrebbe avuto in questi giorni dei contatti con il classe 1988.

Non più giovanissimo, Rakitic sarebbe in ogni caso un innesto eccellente per gli azzurri. Il 32enne porterebbe esperienza alla compagine allenata da Gattuso, essendo un calciatore che in passato ha affrontato tante battaglie, uscendone spesso vincitore. Nel 2015 fu determinante per il Barcellona del Triplete, segnando pure in finale contro la Juventus di Allegri.

Giocatore adatto al Napoli di Gattuso

Tecnico e tatticamente abilissimo, Rakitic rende al meglio in un centrocampo a 3, riuscendo a ricoprire tutti i ruoli in mezzo al campo. Il ragazzo detta bene i tempi ed è abilissimo negli inserimenti offensivi. Dotato di un gran tiro dalla distanza, il croato è ancora un calciatore affidabile. Secondo Radio Kiss Kiss, gli intermediari del calciatore sono già entrati in contatto con la dirigenza del Napoli per intavolare una trattativa seria. Il Napoli dovrà battere l’accesso concorrenza della Lazio di Lotito, interessata al calciatore così come la Juventus.