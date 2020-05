Juventus, Chiellini: il difensore bianconero presenta il suo libro

Il difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini, con un post attraverso la sua pagina Instagram, ha ufficializzato l’uscita del suo libro autobiografico, che si potrà acquistare nelle librerie da martedì 12 maggio. Dunque per tutti i tifosi bianconeri un’ottima occasione per leggere la storia del campione del mondo 2006 e vincitore di tutti gli otto scudetti in altrettante stagioni con il club bianconero (unico insieme ad Andrea Barzagli).

Giorgio Chiellini, il suo post

“Mi chiamo Giorgio Chiellini, ho scritto questo libro perchè volevo che Chiellini raccontasse Giorgio. È l’avventura di un calciatore che ha raggiunto quasi tutti i suoi sogni. Nel libro parlo della mia infanzia, della mia famiglia, delle mie passioni, e naturalmente di calcio. Delle grandi partite che ho fatto e di quelle che mi aspettano. Gli ultimi mesi sono stati imprevedibili, per me particolarmente prima con l’infortunio al ginocchio, il lungo recupero e poi il coronavirus che ha sconvolto la vita di tutti noi. Io Giorgio è la mia storia, c’è tanto passato, qualche segreto e tantissimo futuro. Un abbraccio grande, ci vediamo in libreria dal 12 maggio“.

Intanto sul fronte mercato ieri pomeriggio lo Chief Football Officer Fabio Paratici in diretta su Sky Sport 24, ha fatto capire che i rinnovi di contratto di Buffon e dello stesso Chiellini sono in dirittura d’arrivo, parole che sicuramente avranno fatto felici tutti i tifosi juventini.