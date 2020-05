Milinkovic-Savic, si inserisce l’Inter ma la Lazio ha già trovato il sostituto

Le qualità di Milinkovic-Savic hanno conquistato tutta Europa e ciò non è un mistero. Il centrocampista della Lazio è il top in questo momento e Claudio Lotito farà di tutto pur di trattenerlo. La squadra di Inzaghi disputerà la prossima Champions League e dunque la permanenza del serbo è assolutamente necessaria. La presenza in campo del “sergente” è troppo importante ed è per questo che Lotito ha fissato una cifra importante per liberarlo: 100 milioni di euro.

Squadre come il PSG e il Manchester United si sono già fatte avanti. Entrambe vogliono un centrocampista di spessore per far sbocciare il proprio centrocampo, tallone d’Achille di queste due compagini. Ora, secondo il quotidiano Il Tempo anche l’Inter sarebbe sulle tracce di Milinkovic-Savic. Marotta ha sempre stimato il serbo fin dai tempi della Juventus, squadra che continua a seguirlo. In estate si profilerà un derby di mercato tra Juventus e Inter per il gioiello laziale? Può darsi, ma in ogni caso Lotito ha già il nome del potenziale sostituto in caso di partenza del “sergente”.

Ivan Rakitic, sarà lui a sostituire Milinkovic?

Il nome caldo sul taccuino di Igli Tare, è quello di Ivan Rakitic. Il centrocampista croato piace da molto tempo alla Lazio e oramai il suo tempo a Barcellona pare essere terminato. Dunque, il vice campione del mondo 2018 potrebbe arrivare a parametro zero qualora i catalani optino per lasciarlo andare. Dotato di buoni piedi e grande classe, Rakitic rappresenta un sostituto di spessore in chiave Champions League. La sua esperienza – 32 anni – potrebbe essere ciò che serve a Inzaghi. Su di lui però c’è anche la Juventus. La prossima estate sarà in ogni caso calda in chiave centrocampo per le prime tre della classe, e tutto girerà intorno all’asse Milinkovic-Rakitic.