Juventus, Khedira teme Kane :”È il più completo in Europa, meglio anche di Higuain”

La Juventus scenderà in campo questa sera a Firenze per provare a portare a casa i 3 punti, che sarebbero fondamentali per mettere ancora più pressione al Napoli che domani sera ospita la Lazio, ma molti dei pensieri dei sostenitori vanno già alla super sfida di martedì con il Tottenham. Gli spurs di Pochettino sono una squadra giovane, grintosa e molto ostica, ed hanno in Harry Kane la loro stella. Lo sa bene Allegri, così come lo sa bene il centrocampista tedesco Sami Khedira :”Kane è un giocatore fortissimo, forse l’attaccante più completo al mondo. Ci sono anche Robert Lewandowski e Higuain, ma lui è bravo di testa, di piede, veloce, tecnico, può segnare con un solo tocco o dribblare tutta la difesa. È fantastico, il Tottenham (e l’Inghilterra sarebbe il caso di aggiungere) sono fortunati ad averlo con loro”.

E il Pipita ?- C’è da dire che Khedira non si è sprecato in elogi per il prossimo avversario, ma Higuain sarà dello stesso avviso ? In questa stagione, il Pipita ha realizzato 13 gol in 21 partite di campionato, di cui 4 nelle ultime 2 gare con Chievo Verona e Sassuolo, ma non solo. Infatti, dopo le panchine di inizio stagione, Higuain si è trasformato in attaccante tuttofare : non più centravanti che aspetta il pallone per buttarlo dentro, ma anche “vice-Dybala” (fornendo assist ai compagni e andando a prendersi il pallone addirittura dietro la linea di metà campo) in sostituzione del numero 10, assente per infortunio o costretto anche lui alla “cura panchina”. Insomma, Higuain si è evoluto ancor di più in leader dell’attacco e dello spogliatoio bianconero. La sfida con Kane è lanciata, ora tocca al numero 9 juventino smentire i complimenti del compagno e spingere la Jsua squadra verso i quarti di finale.