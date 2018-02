Juventus-Tottenham diretta TV e streaming, Champions League oggi 13 febbraio

Juventus-Tottenham con fischio d’inizio martedì 13 febbraio alle ore 20.45 è una delle gare più interessanti tra quelle inserite nel tabellone degli ottavi di finale di Champions League. All’Allianz Stadium di Torino si sfidano i bianconeri guidati dal bomber Higuain e gli Spurs trascinati dai gol di Harry Kane.

Dopo aver affrontato e battuto in campionato rispettivamente Fiorentina e Arsenal, le due squadre si tuffano nella fase ad eliminazione diretta della Coppa dalle grandi orecchie. Juventus-Tottenham si preannuncia una sfida intensa, equilibrata, in cui a fare la differenza saranno i particolari. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri dovrà fare a meno, oltre agli infortunati Dybala, Matuidi e Cuadrado, anche di Andrea Barzagli fermato da un problema fisico al polpaccio destro nell’ultimo incontro di campionato. La Juventus recupera però Douglas Costa che andrà a completare con ogni probabilità il tridente offensivo insieme a Mandzukic e Higuain. In mezzo al campo, assente come detto Matuidi, ci saranno Khedira, Pjanic e Bentancur. In difesa davanti a Buffon ecco la coppia di centrali composta da Benatia e Chiellini. Ad agire sulle corsie esterne Alex Sandro e De Sciglio.

Il Tottenham, reduce dal vittorioso derby contro l’Arsenal, si affiderà al suo bomber Harry Kane. Il numero 10 inglese sarà supportato da Alli, Eriksen e Son. Il tecnico Pochettino ha messo le cose in chiaro: gli Spurs si presenteranno allo Stadium per vincere. Lo stesso attaccante inglese ha lanciato la sfida ai bianconeri: “Vogliamo batterli“.

Dove vedere Juventus-Tottenham in diretta TV e streaming gratis

Juventus-Tottenham. La sfida di Champions League valida per l’andata degli ottavi di finali all’Allianz Stadium tra la Juventus e il Tottenham sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva da Mediaset Premium. Il match tra i bianconeri e gli Spurs sarà visibile su Premium Sport e Premium Sport HD (canali 370-380). Sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis da PC, smartphone e tablet tramite i servizi dedicati agli abbonati della pay TV con Premium Play.