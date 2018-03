Champions League, ieri sera sono stati completati gli ottavi di finale della massima competizione continentale per club: all’appello mancavano solamente Besiktas-Bayern Monaco e Barcellona-Chelsea. Si trattava di gare di assoluto rispetto, che hanno regalato gol e giocate degne del trofeo in questione.

Con i successi da parte dei tedeschi e dei catalani, è possibile stilare un quadro completo delle migliori otto squadre della Champions League per la stagione 2017/2018: l’Italia torna prorompente sulla scena europea, riuscendo a piazzare persino due squadre nei quarti di finale della maggiore competizione europea per club. Circostanza che non si verificava persino da undici anni.

Tuttavia la sfida diventa sempre più avvincente: le squadre si rafforzano sempre più, inutile parlare in Champions League di eventuali squadre “cuscinetto. Le formazioni sinora esistenti, nella loro conformazione attuale, comprensive anche di Barcellona e Bayern Monaco ultime qualificate, presentano una storia ed un palmarès di assoluto rispetto.

The quarter-final line-up is complete! 🙌 What’s your dream #UCL final? pic.twitter.com/AQCBxbu3NM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 14 marzo 2018

Champions League, i possibili avversari di Juventus e Roma

Con le qualificazioni ai quarti ormai assodate, Juventus e Roma si guardano intorno alla ricerca dell’avversario meno quotato: tuttavia domani a partire dalle ore 12.00 conosceremo l’esito dei sorteggi in programma a Nyon.

Come da regolamento, da questo momento in poi la competizione sarà libera, con la possibilità di affrontare già a partire dal prossimo turno un probabile derby tra Juventus e Roma, determinando così la circostanza di perdere un’italiana sin da subito. D’altronde una simile circostanza si è verificata già 17 volte nella storia del calcio italiano, di cui 7 scontri tra squadre del nostro Paese si sono avuti addirittura in finale.

Le gare d’andata si svolgeranno nei giorni di martedì 3 e mercoledì 4 aprile, mentre quelle di ritorno il 10 e 11 aprile. Il calendario esatto verrà comunque confermato nel pomeriggio del sorteggio, al quale sarà presente l’ambasciatore della finale di UEFA Champions League, Andriy Shevchenko, sarà presente nelle fasi del sorteggio.