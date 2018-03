Verso la Champions League, i risultati in campionato delle squadre dei quarti di finale

Dopo la sosta delle nazionali sono tornati i vari campionati e tra pochi giorni sarà la volta anche della Champions League. Tutte le partecipanti ai quarti di finale hanno giocato in questo sabato prepasquale, che condurrà ai grandi appuntamenti europei di martedì 3 Aprile e mercoledì 4 Aprile.

Mettendo da parte i risultati delle italiane, Juventus (3-1 al Milan) e Roma (1-1 a Bologna), occhi puntati sulle loro dirette avversarie. Il Real Madrid, che affronterà i bianconeri allo Stadium, ha giocato in casa del Las Palmas, formazione che lotta per non retrocedere nella Liga. Zidane si è presentato all’appuntamento senza tanti pezzi grossi: Ramos, Marcelo, Isco, Kroos e Cristiano Ronaldo, ma nonostante le assenze per i blancos, si sa, la qualità è una risorsa quasi inesauribile. Il risultato è di 3-0, con doppietta di Gareth Bale e un gol di Karim Benzema, che dunque si sono scaldati in vista della sfida alla banda Allegri.

Il Barcellona, prossimo avversario della Roma, ha avuto invece un impegno molto più probante contro un’altra partecipante agli ottavi di Champions League, il Siviglia di Vincenzo Montella, che se la vedrà con il Bayern Monaco. Gli uomini di Valverde sono arrivati in casa degli avversari con un Messi in condizioni non ottimali e che è infatti partito dalla panchina. A cavallo tra il primo e il secondo tempo i blaugrana vanno sotto di due gol, segnati da due vecchie conoscenze del nostro campionato, Franco Vazquez e Luis Muriel:e allora è necessario affidarsi all’infinito talento della Pulce, che subentra ad uno spento Dembelè e negli ultimissimi minuti guida la rimonta del Barca, targata da un suo gol e da uno di Suarez.

Spostiamoci in Germania, dove l’unica squadra tedesca rimasta in corsa in Champions League, il Bayern Monaco è ormai ad un passo dalla conquista del titolo nazionale. All’Allianz Arena è arrivato (o forse no) il Borussia Dortmund, acerrimo rivale dei bavaresi. Il risultato è imbarazzante per i gialloneri: 6-0, con tripletta di Lewandosky e gol di James Rodriguez, Muller e Ribery, in una partita che è sembrata più un allenamento che una gara di campionato. Nel prossimo turno di Bundesliga la squadra di Heynckes potrà laurearsi con una vittoria campione di Germania.

In Premier League si saranno sicuramente studiate a distanza Manchester City e Liverpool, che si affronteranno agli ottavi di Champions in un derby inglese sicuramente molto affascinante. Gli uomini di Guardiola aspettano ormai la matematica per vincere il campionato: la trasferta di oggi in casa dell’Everton poteva nascondere serie insidie per i citizens, che hanno però prontamente liquidato i toffees con un secco 3-1. Le reti del City tutte nel primo tempo, con Sanè, Gabriel Jesus e Sterling prima del gol della bandiera per i padroni di casa firmato Bolasie. Molto più difficile invece il compito che ha atteso il Liverpool di Klopp, impegnato lontano dalle mura amiche contro il Crystal Palace. I reds vanno sotto dopo pochi minuti e concludono la prima frazione sconfitti. Nella ripresa si accendono Manè e Momo Salah, che ribaltano il risultato e certificano la terza posizione in classifica per la squadra di Anfiel Road.