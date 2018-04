Biglietti Liverpool-Roma: prezzo, date e fasi di vendita

La prelazione per Roma-Liverpool procede a gonfie vele (21000 biglietti staccati fino a ieri) a due giorni dalla chiusura della prima fase, ma molti tifosi giallorossi pensano anche alla gara d’andata, che si disputerà ad Anfield Road martedì 24 aprile. Pochi minuti fa la società giallorossa ha comunicato tutte le varie disposizioni per acquistare i biglietti di Liverpool-Roma per il settore ospiti. Nel prossimo paragrafo tutte le informazioni.

Biglietti Liverpool-Roma: prezzo e fasi di vendita

I biglietti per il settore ospiti di Anfield Road (saranno circa 2500 quelli a disposizione dei tifosi giallorossi) avranno un costo di 56 euro e saranno acquistabili solo ed esclusivamente presso l’AS Roma Store di via del Corso. Di seguito tutte le fasi di vendita per i biglietti Liverpool-Roma:

FASE PRELIMINARE BIGLIETTI LIVERPOOL-ROMA: diritto di prelazione per possessori di biglietto Qarabag-Roma e di almeno tre su quattro della sfide con Chelsea-Roma, Atletico-Roma, Shakhtar-Roma e Barcellona Roma dalle ore 16 di martedì 17 aprile e fino alle 19 di mercoledi 18 aprile. Occorrerà portare anche il biglietto aereo per Baku o visto d’ingresso in Azerbaigian, oltre ai tagliandi delle altre sfide.

FASE 1 BIGLIETTI LIVERPOOL-ROMA: diritto prelazione per possessori di almeno tre biglietti su quattro per le gare Chelsea-Roma, Atletico-Roma, Shakhtar-Roma e Barcellona-Roma e di entrambi gli abbonamenti campionato UCL 3 gare dalle ore 7.00 alle ore 19 di giovedì 19 aprile. Servirà portare anche la fotocopia di entrambi gli abbonamenti oltre ai tagliandi delle suddette gare.

FASE 2 VENDITA LIBERA LIVERPOOL-ROMA (EVENTUALE): dalle 7.00 di venerdì 20 aprile fino alle 13 di lunedì 23 aprile, qualora rimanessero tagliandi invenduti dalle prime due fasi.