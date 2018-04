Buffon verso il Real: “Andremo a Madrid per l’impresa”

Il cuore oltre l’ostacolo. Gianluigi Buffon vuole provarci, vuole ribaltare al “Santiago Bernabeu” quello 0-3 dell’andata e col sogno di disputare una nuova finale e perchè no anche vincerla. Oggi il portiere si è presentato carico nella conferenza stampa pre partita:

” Ci sono state partite dove si sono viste rimonte incredibile mi ricordo Barcellona-Paris St Germain. Certo tutto dipende dalla consistenza e dal valore degli avversari che vai a incontrare. Voglio precisare che nel calcio come nella vita bisogna tentare l’impossibile. E’ uno stimolo per ognuno di noi, tentando qualcosa di impossibile arrivi a raggiungere qualcosa di possibile. Arrivando con questo concetto, ti fa uscire dal Santiago Bernabeucon delle sensazioni buone. Dobbiamo entrare in campo con la consapevolezza di provarci e di dimostrare il nostro valore. Poi quel che sarà sarà. Succedesseun miracolo ci abbracceremo tutti ma per arrivare al sogno ci sono step altrettanto importanti da superare“.

Parole che suonano di coraggio e di sprono in vista della delicata trasferta di domani, che a meno di clamorosi miracoli potrebbe sancire l’eliminazione della Juventus dalla Champions e dalla possibilità di vincere il triplete. Si sa che nel calcio le sorprese sono dietro l’angolo e imprevedibili.