Sorteggio Champions League, quale avversario per la Roma? Un’italiana, un inglese, una tedesca e una spagnola. Non è l’inizio di una barzelletta, ma il quadro delle semifinaliste della Champions League 2017/2018. Roma, Liverpool, Bayern Monaco e Real Madrid, sono loro le pretendenti alla finale di Kiev del prossimo 26 maggio. Il sorteggio sarà libero, senza testa di serie e senza alcun paletto. La Roma è la parziale sorpresa, visto che i giallorossi mancano dalle prime quattro d’Europa da 34 anni. Più abituate le altre contendenti. Il Liverpool torna nell’elite del calcio continentale grazie al duo Klopp-Salah. Il Bayern Monaco non centrava le semifinali di Champions League da due anni. Sono ben otto le semifinali consecutive centrate dal Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Non senza polemiche visto il burrascoso finale di partita contro la Juventus.

Sorteggio Champions League, non una grande scelta per la Roma. Eusebio Di Francesco non avrà molto da sperare per l’urna di Nyon. Qualsiasi avversario uscirà dal sorteggio ci vorrà un’impresa per arrivare alla finale di Kiev. Per prestigio e valore dei giocatori il Liverpool sembra l’ostacolo meno impervio. I Reds però hanno battuto due volte il Manchester City di Guardiola e sono il miglior attacco della Champions League. Poco da dire su Bayern Monaco e Real Madrid. Due squadroni che arrivano quasi sempre vicino al traguardo. Sarà importante giocare il ritorno in casa per la Roma. I giallorossi non hanno mai subito gol in casa in questa edizione della Champions League e l’Olimpico ha dimostrato contro il Barcellona di poter essere l’uomo in più.

Sorteggio Champions League, come seguirlo in tv e in streaming

Sorteggio Champions League, diretta in chiaro sui canali Mediaset? L’accoppiamento delle semifinali della Champions League potrà essere seguito sul canale 20. La cerimonia a Nyon è prevista per le ore 13. Subito dopo quelli dell’Europa League, che invece vengono annunciati alle 12:00. È inoltre possibile seguire l’evento in streaming sul sito della Uefa o sulla piattaforma Premium Play.

Sorteggio Champions League, le date per le semifinali. Le partite di andata delle semifinali di Champions League si giocheranno il 24/25 aprile alle 20:45. Una settimana dopo, l‘1/2 maggio sono previsti i match di ritorno, sempre alle 20:45. La Roma cercherà di portare l’Italia in finale di Champions League per il secondo anno consecutivo, dopo la sconfitta della Juventus a Cardiff contro il Real Madrid nella scorsa edizione. Sulla strada dei giallorossi potrebbe esserci l’ex Salah, oppure il Bayern Monaco di Lewandowski, Ribery e Robben o i campioni in carica del Real Madrid. Comunque vada il sorteggio di Nyon altre due grandi notti attendono il popolo giallorosso, ancora ebbro di gioia dopo la rimonta storica contro il Barcellona. Notti di coppe, di sogni, di campioni. Così cantava Venditti. Così sarà tra due settimane.