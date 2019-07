Tra oggi e domani sono in programma i match di ritorno del 2° turno preliminare di Champions League; la scorsa settimana nelle gare di andata si sono registrati solamente due pareggi: quello a reti bianche tra Viktoria Plzen–Olympiakos e l’1-1 tra Dundalk-Qarabag; il Celtic ha già archiviato la pratica Nõmme Kalju (Estonia) con un 5-0 casalingo che non ammette repliche, il PSV Eindhoven rischia molto visto il 3-2 ottenuto davanti ai propri tifosi oltretutto in rimonta negli ultimi minuti contro il Basilea.

Molto equilibrate sembrano anche i match Aik Stoccolma-Maribor e Rosenborg-Bate Borisov con le squadre ospiti che devono difendere il 2-1 dell’andata, mentre il Cluj va a Tel Aviv contro il Maccabi forte dell’1-0; Copenaghen e Dinamo Zagabria sembrano al sicuro grazie al 2-0 esterno rispettivamente contro New Saints e Sheriff Tiraspol, mentre l’Apoel davanti al suo pubblico parte dall’1-0 sul campo del Sutjeska (Macedonia).

Chiudono il quadro Valletta-Ferencvaros con gli ungheresi che una settimana fa hanno vinto 3-1 e HJK Helsinki-Stella Rossa con quest’ultimi che partono dal 2-0 casalingo.

Champions League, risultati ritorno 2° turno turno preliminare

Martedì 30 luglio

Ore 19

APOEL – Sutjeska (andata 1-0) 3-0 Pavlovic 13′, 24′, 66′

Nõmme Kalju – Celtic (andata 0-5) 0-2 Kulinitis aut. 10′, Sved 90+3

Maccabi Tel Aviv – CFR Cluj (andata 0-1) 2-2 Blackman 15′ (M), Culio 18′ rig. (C), Rondon 42′ (C), Cohen 48′ (M)

Ore 20

Basilea – PSV (andata 2-3) 2-1 Cumart 8′ (B), Bangna 23′ (P), Van Wolfswinkel 68′ (B)

Dinamo Zagabria – Sheriff Tiraspol (andata 2-0) 3-0 Orsic 76′, Petkovic 88′, Olmo 90+4

Valletta – Ferencvaros (andata 1-3) 1-1 Fontanella 27′ rig. (V), Nguen 59′ (F)

Ore 20:30

Olympiacos – Viktoria Plzen (andata 0-0)

Mercoledì 31 luglio

Ore 18

HJK Helsinki– Stella Rossa (andata 0-2)

Ore 19

AIK – Maribor (andata 1-2)

Qarabag – Dundalk (andata 1-1)

Rosenborg – Bate Borisov (andata 1-2)

Ore 19.45

Copenaghen – The New Saints (andata 2-0)