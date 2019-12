Bayer Leverkusen-Juventus, probabili formazioni: Sarri prova una difesa inedita, in porta ci sarà Buffon

Questa sera alle ore 21 alla BayArena ultimo match del girone D tra Bayer Leverkusen-Juventus con i bianconeri già sicuri del primo posto e che il tecnico Maurizio Sarri manderà in campo parecchie seconde linee in vista del doppio impegno ravvicinato di campionato che vedrà la sua squadra incontrare Udinese (sabato in casa) e Sampdoria (martedì in trasferta). Invece i tedeschi (sei punti) dovranno vincere e sperare che l’Atletico Madrid (sette punti) non batta in casa la Lokomotiv Mosca (già eliminata da tutto) per approdare agli ottavi di finale. Arbitrerà il match il francese Benoit Bastien; vediamo ora i probabili schieramenti delle due squadre.

La Juventus schiererà tra i pali Buffon che darà il cambio al titolare Szczesny, la difesa dovrebbe essere inedita con la coppia centrale formata da Demiral-Rugani, ai loro lati Cuadrado (squalificato contro i friulani) a destra e De Sciglio a sinistra; centrocampo a tre con Pjanic (anche lui squalificato) perno centrale, affiancato da Emre Can e il rientrante Rabiot che fino ad ora si è visto pochissimo; infine Bernardeschi agirà dietro il duo offensivo Ronaldo-Higuain. Lunga la lista degli indisponibili: Chiellini, De Ligt, Douglas Costa, Bentancur e Khedira.

Peter Bosz dovrebbe far scendere in campo i suoi uomini con il classico 4-4-2 dove in porta sarà presente Hradecky, in difesa da destra a sinistra Retsos, Tah, Bender e Wendell; mentre a centrocampo i due centrali saranno Aranguiz e Demirbay e ai loro lati agiranno Bellarabi a destra e Diaby a sinistra; in attacco la coppia che dovrà creare grattacapi alla difesa bianconera sarà formata da Volland e Bailey.

Bayer Leverkusen-Juventus, probabili formazioni

Bayer Leverkusen (4-4-2): Hradecky; Retsos, Tah, Bender, Wendell; Bellarabi, Aranguiz, Demirbay, Diaby; Volland, Bailey. All. Bosz

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, Rugani, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Dybala, Higuain. All. Sarri