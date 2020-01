Parma-Roma: streaming e diretta tv, dove vedere Coppa Italia oggi 16 gennaio

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Tardini si disputerà il match tra Parma-Roma, valevole per gli ottavi di finale (gara unica) di Coppa Italia.

Parma-Roma, presentazione del match

Sarà un incontro sulla carta molto interessante con la formazione ducale che nel posticipo di lunedì sera ha sconfitto al Tardini il Lecce per 2-0 confermando il settimo posto in classifica e a solamente a -1 dal Cagliari attuale sesto; una stagione molto positiva quella degli uomini di Roberto D’Aversa che ha dovuto far fronte a parecchi infortuni soprattutto nel reparto avanzato, ma nonostante ciò il cammino del girone d’andata è andata oltre le più rosee aspettative.

I giallorossi invece vengono da due sconfitte casalinghe consecutive contro le squadre torinesi che hanno di fatto rimesso in gioco l’Atalanta che ora ha appaiato la squadra capitolina al quarto posto con 35 punti; anche il tecnico Paulo Fonseca in questa prima parte di stagione ha dovuto convivere con molte defezioni anche se la più pesante sarà quella di Zaniolo che domenica ha subito la rottura del legamento crociato anteriore che lo terrà fuori dai campi di gioco almeno per sei mesi. Dovrà essere bravo ora l’allenatore portoghese a trovare soluzione alternative a questa assenza che a lungo andare potrebbe rivelarsi pesante.

Fino a questo momento il Parma è stata l’unica squadra capace di sconfiggere la Roma sul proprio campo grazie al 2-0 ottenuto lo scorso 10 novembre grazie alle reti nella ripresa di Sprocati e Cornelius; per quanto riguarda invece i precedenti tra le due squadre in Coppa Italia allo stadio Tardini,se ne contano solamente due: il primo giocato negli ottavi di finale dell’edizione 1984-85 terminato a reti bianche con qualificazione emiliana grazie al pareggio per 1-1 all’Olimpico nel ritorno, mentre il secondo è datato stagione 2006-07 quando ai quarti di finale ci fu un altro pareggio, questa volta per 2-2, ma che premiò i capitolini grazie alla vittoria per 2-1 dell’andata.

L’arbitro del match sarà Luca Pairetto della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti Marco Bresmes di Bergamo e Giovanni Baccini di Conegliano (Treviso), quarto uomo Manuel Volpi di Città della Pieve (Perugia), mentre al VAR e all’AVAR opereranno rispettivamente Juan Luca Sacchi di Treia (Macerata) e Mauro Galetto di Rovigo.

Parma-Roma, probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo, Scozzarella, Hernani, Kucka, Kulusevski, Inglese, Sprocati.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Cristante; Cengiz Under, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Parma-Roma, diretta tv e streaming

L’incontro valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra Parma-Roma (calcio d’inizio alle ore 21.15) sarà visibile in diretta e in esclusiva come tutti i match della manifestazione nazionale sulla Rai: in questo caso visione in chiaro su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre e in HD sul canale 501), con collegamento a partire dalle ore 21.05.

La telecronaca della gara sarà a cura di Luca De Capitani e con il commento tecnico dell’allenatore Mario Somma, mentre a bordocampo ci saranno Amedeo Goria e Stefano Pirozzi.

Il match del Tardini sarà fruibile non solo in tv, ma anche in streaming gratuito su sito RaiPlay.it, servizio disponibile su pc, smartphone e tablet.