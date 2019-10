Europa League, il programma della seconda giornata: nove i match in diretta su Sky

Oggi 3 ottobre si giocheranno gli incontri della seconda giornata dell’Europa League che vedrà in campo tra le 48 formazioni, Lazio e Roma che giocheranno rispettivamente in casa con il Rennes e in trasferta contro il Wolfsberger. I biancocelesti dopo la brutta sconfitta in Romania contro il Cluj per 2-1 all’esordio, sono costretti a vincere davanti ai propri tifosi per non compromettere la qualificazione alla seconda fase, mentre i giallorossi dopo il brillante inizio con la vittoria casalinga ai danni dei turchi del Basaksehir, sono più tranquilli anche se gli austriaci sono squadra da non sottavalutare soprattutto dopo l’incredibile 4-0 rifilato sul campo del Borussia Monchengladbach nella prima giornata.

Oltre a biancocelesti e giallorossi sono in programma alcune gare sulla carta molto interessanti, una su tutte quella che si disputerà tra Feyenoord-Porto che promette grande spettacolo; tra le big della manifestazione, il Manchester Utd sarà impegnato sul campo dell’AZ Alkmaar, mentre l’Arsenal giocherà in casa contro lo Standard Liegi. Siviglia e Sporting Lisbona saranno impegnati tra le mura amiche rispettivamente contro i ciprioti dell’APOEL Nicosia e gli austriaci del LASK Linz. Molto interessanti anche le gare tra Besiktas-Wolverhampton, Saint-Etienne-Wolfsburg e il derby scandinavo Malmo-Copenhagen.

Europa League, il programma della 2.a giornata e la copertura tv

Ore 16.50

Astana-Partizan: Sky Sport Football

Ore 18.55

AZ Alkmaar-Manchester United: Sky Sport Football e Sky Sport 253

Basaksehir-Monchengladbach: Sky Sport 255

Besiktas-Wolverhampton: Sky Sport 254

Braga-Slovan Bratislava

CSKA Mosca-Espanyol

Ferencvaros-Ludogorets

Feyenoord-Porto

Olexandriya-Gent

Saint-Etienne-Wolfsburg

Wolfsberger-Roma: Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Young Boys-Rangers

Ore 21

Arsenal-Standard Liegi: Sky Sport Football e Sky Sport 253

Celtic-Cluj: Sky Sport 254

Dudelange-Qarabag

Guimaraes-Eintracht Francoforte: Sky Sport 255

Krasnodar-Getafe

Lazio-Rennes: Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Lugano- Dinamo Kiev

Malmo-Copenhagen

Rosenborg-Psv

Siviglia-Apoel

Sporting-LASK Linz

Trabzonspor-Basilea