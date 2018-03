Serie C 28^giornata: ecco tutti i match rinviati ufficialmente

La 28^giornata di serie C in programma questo weekend, verrà dimezzata per le molte partite sospese soprattutto al nord, dove in particolar modo la neve ha colpito in modo massiccio, causando tantissimi rinvii nei gironi A e B. Nel dettaglio le gare rinviate, causa eventi metereologici straordinari sono nel girone A: Alessandria-Arzachena, Monza-Prato, Pro Piacenza-Siena, Olbia-Arezzo (in questo caso si è deciso di non giocare per i problemi relativi ai problemi societari della società amaranto) e Viterbese-Piacenza. Nel girone B invece rinviate in modo ufficiale: Fano-Gubbio, Feralpisalò-Ravenna e Santarcangelo-Sudtirol. Per fortuna il maltempo, ha risparmiato almeno il girone C dove si giocherà regolarmente.

Quindi otto le gare saltate già in modo ufficiale, sperando che il numero non aumenti tra sabato e domenica, comunque un bel problema per la Lega di serie C, dove il calendario è già fittissimo ed è già previsto un turno infrasettimanale nel mese di Marzo, oltre alle semifinali di Coppa Italia di serie C; soprattutto l’incombenza di finire il campionato nella prima settimana di Maggio e di recuperare le gare in tempi brevi, per garantire la perfetta regolarità del campionato. Quanti problemi in questa serie C, tra cui il più grosso sembra essere quello di risolvere al più presto la situazione Arezzo.