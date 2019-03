Juve Stabia-Cavese, derby ad alta tensione. 30.a giornata del Girone C del campionato di Serie C 2018/2019. Alle ore 18.30, allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, scenderanno in campo la Juve Stabia di Fabio Caserta e la Cavese di Giacomo Modica. I padroni di casa hanno 62 punti in classifica e comandano la graduatoria del Girone C e non hanno ancora perso una partita. La Cavese di punti ne ha 35 e si trova ai confini della zona play-off. Nell’ultimo turno di campionato la Juve Stabia ha pareggiato, per 0-0, sul campo della Casertana. Le Vespe non subiscono gol da 887 minuti. In casa non prendono gol dal 3 novembre scorso. Vittoria per la Cavese nell’ultimo turno di campionato giocato, 2-0 casalingo sul Siracusa. In casa la Juve Stabia non ha mai perso in stagione e ha subito solo 3 gol fino ad ora. La Cavese in trasferta arriva da tre risultati utili consecutivi: 2 vittorie ed 1 pareggio.

Juve Stabia-Cavese, le probabili formazioni. QUI JUVE STABIA – In tre saltano il derby di oggi: Allievi, Marzorati, Vitiello. Mister Caserta proverà a piegare gli uomini di Modica con il suo ormai conosciuto 4-3-3. Branduani tra i pali. Schiavi, Troest, Mezavilla e Germoni a comporre i quattro di difesa. A centrocampo Calò, Mastalli e Carlini. Mentre Elia, Paponi e Torromino pronti a dare vita al trio d’attacco. QUI CAVESE – Sono cinque gli aquilotti che saltano la gara con le vespe. A casa Licata, Vono, Sciamanna, Bettini e Lia. Il giocatore classe 1997 a metà settimana sarà sottoposto ad un controllo ecografico. Modica schiererà i suoi con un 4-3-3. De Brasi tra i pali, Palomeque, Silvestri, Bacchetti e Ferrara in difesa, Tumbarello, Migliorini e Favasuli a comporre il tiro di centrocampo con Sainz-Maza, Magrassi e Fella a creare pericolo in attacco.

Juve Stabia-Cavese, come seguire il match in tv e streaming

Juve Stabia-Cavese, info diretta tv e streaming. Il match, con calcio d’inizio alle ore 14.30, potrà essere seguito in diretta su Eleven Sports. La piattaforma OTT che trasmette in streaming tutta la Serie C 2018/2019, compresa la Coppa Italia di categoria. Per la partita non è prevista la diretta televisiva in chiaro, né su Raisport+ e né su Sportitalia. Non solo Catanzaro-Catania, ecco gli altri match odierni della 30.a giornata del Girone C di Serie C: Paganese-Reggina, Rende-Sicula Leonzio, Siracusa-Virtus Francavilla, Trapani-Casertana, Monopoli-Bisceglie, Potenza-Rieti e Catanzaro-Catania.

Juve Stabia-Cavese, i precedenti. L’ultimo scontro diretto tra le due squadre sul terreno di gioco del Menti risale al 2011. Si trattava dell’allora Lega Pro: vinsero le Vespe campane per 2-1. L’ultima vittoria degli aquilotti è del 2009, fu un 1-0. Juve Stabia e Cavese non pareggiano a Castellammare dal 22 aprile 2007, in quel frangente il match si concluse senza reti.