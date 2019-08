Avellino-Catania, statistiche e precedenti: un solo successo siciliano in Irpinia

Domenica 25 agosto (ore 15) calcio d’inizio del campionato di Serie C e nel girone meridionale Avellino-Catania si incontreranno allo stadio Partenio-Lombardi per un match che promette scintille.

In terra irpina sono quattordici i precedenti complessivi tra le due squadre che in questa stagione hanno cambiato allenatore; i campani hanno ingaggiato Giovanni Bucaro, mentre i siciliani Andrea Camplone. Il computo parla a favore dei padroni di casa che sono avanti per nove vittorie contro una sola degli ospiti, con un contorno di quattro pareggi.

Il primo match si giocò nella stagione 1948-49 in Serie C e vide il pareggio per 1-1, mentre l’ultima gara si è disputata nel 2014-15 con vittoria dei lupi per 1-0 grazie ad un calcio rigore di Luigi Castaldo. Un solo precedente giocato nella massima serie (1983-84) che si concluse con uno scialbo 0-0, mentre l’unica vittoria del Catania risale alla stagione 1999-2000 quando nell’allora Serie C1 uscirono con i tre punti grazie al 2-1 finale. Da ricordare anche il match di semifinale playoff sempre di Serie C1 disputato la stagione dopo con vittoria degli irpini per 1-0 prontamente ribalta nel ritorno dai siciliani (2-0), che poi dovettero abdicare in finale contro i giallorossi del Messina. Una gara anche in Coppa Italia, nel lontano 1980-81 e anche qui i biancoverdi ebbero la meglio con un rotondo 4-1. In totale sono solamente 23 le reti realizzate nei 14 match con l’Avellino in netto vantaggio per 17-6 e dove il Catania per nove volte è rimasto a secco (una rete nelle ultime sei gare).

Avellino-Catania, tutti i precedenti

Serie C 1948-49 Avellino 1-1 Catania

Serie B 1973-74 Avellino 1-0 Catania

Serie B 1975-76 Avellino 2-1 Catania

Serie B 1976-77 Avellino 1-0 Catania

Coppa Italia 1980-81 Avellino 4-1 Catania

Serie A 1983-84 Avellino 0-0 Catania

Serie C1 1992-93 Avellino 1-0 Catania

Serie C1 1999-00 Avellino 1-2 Catania

Serie C1 2000-01 Avellino 2-0 Catania

Playoff Serie C1 2000-01 Avellino 1-0 Catania

Serie C1 2001-02 Avellino 1-0 Catania

Serie B 2003-04 Avellino 0-0 Catania

Serie B 2005-06 Avellino 1-1 Catania

Serie B 2014-15 Avellino 1-0 Catania