Bari-Cavese 4-0 (Video Highlights): bel poker dei pugliesi che si rilanciano in classifica

Il Bari batte la Cavese per 4-0 davanti al proprio pubblico e si rilancia in classifica; sono state due le reti per tempo dove nel primo hanno realizzato Di Cesare al 17′ e Antenucci al 28′, mentre nella ripresa, Costa al 59′ e Sabbione al 67′ hanno messo il sigillo al match. Domenica prossima al San Nicola arriverà la capolista Ternana, mentre i campani giocheranno sul campo del Rende.

Highlights del match: a breve

Bari-Cavese, presentazione del match

Oggi alle ore 15 allo stadio San Nicola, match tra Bari-Cavese, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C girone C.

I padroni di casa dopo aver esonerato il tecnico Giovanni Cornacchini e preso al suo posto Vincenzo Vivarini si trova a metà classifica (decimo posto) con udici punti ma con una classifica corta e trentuno partite da giocare tutto può ancora succedere ma sempre al più presto una svolta per il club pugliese che la scorsa estate ha investito parecchio sul mercato perchè vuole cercare di compiere il doppio balzo in due stagioni e dopo la promozione del maggio scorso, andare subito in Serie B vorrebbe dire accelerare i tempi dopo il fallimento di quindici mesi fa.

Con il nuovo tecnico ci sono stati dei piccoli miglioramenti e nelle due gare giocate i galletti hanno pareggiato in casa con il Monopoli per 1-1 e vinto sul campo dell’AZ Picerno per 1-0; oggi è obbligatorio vincere anche perchè la prossima domenica al San Nicola verrà la capolista Ternana e presentarsi con tre punti in più sarebbe tutt’altra cosa.

Anche la Cavese ha già cambiato tecnico e l’ha fatto ad inizio stagione dove al posto dell’esonerato Francesco Moriero è arrivato a Cava dei Tirreni una vecchia conoscenza come Salvatore Campilongo (tecnico della Cavese dal 2004 al 2007); in questo scorcio di stagione i campani hanno ottenuto i loro sette punti tutti davanti al proprio pubblico, mentre in trasferta si sono registrate tre brutti ko contro Reggina (5-1), Teramo (2-0) e Catania (4-0). Sulla carta non sarà facile ottenere il primo risultato positivo lontano dal Lamberti, ma gli aquilotti dovranno cercare di sfatare questo tabù di inizio stagione.

Sono tre i precedenti giocati in terra barese vinti tutti dai biancorossi con tredici reti realizzate e una sola subita; i primi due incontri si giocarono nella serie cadetta nelle stagioni 1981-82 (5-0) e 1982-83 (3-1), mentre l’ultimo fu un match di Coppa Italia (fase a gironi) disputato il 9 settembre 1984 e terminato ancora una volta per 5-0.

L’incontro sarà diretto da Luca Angelucci della sezione di Foligno, coadiuvato dagli assistenti Claudio Barone e Francesco Valente entrambi di Roma.

Bari-Cavese, formazioni ufficiali

BARI (4-3-1-2): Marfella; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Berra, Hamlili, Bianco, Scavone, Costa; Simeri, Antenucci.

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Matino, Rocchi, Marzorati, Nunziante; Matera, Favasuli, Bulevardi; Di Roberto, Germinale, Russotto.

Bari-Cavese, diretta tv e streaming

Il match dell’ottava giornata del torneo di Serie C girone C tra Bari-Cavese sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca del derby campano sarà affidata a Davide Lattanzi.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro; altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.