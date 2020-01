Barcellona-Atletico Madrid probabili formazioni e streaming Supercoppa di Spagna: le scelte di Valverde e Simeone

Barcellona-Atletico Madrid probabili formazioni e streaming Supercoppa di Spagna: la presentazione del match

Stasera, al Camp Nou, va in scena l’incontro Barcellona–Atletico Madrid valevole per la seconda semifinale della Supercoppa di Spagna. E’ la prima volta che il torneo abbraccia una formula simile. Nell’altro incrocio, il Real Madrid ha battuto il Valencia con il risultato di 3-1, motivo per cui, chi dovesse vincere stasera, affronterà i blancos in finale. Si affrontano due squadre in salute che stanno disputrando un campionato più che discreto: il Barcellona è impegnato nel testa a testa con il Real in campionato e punta a mettere in bacheca la terza Liga di fila. L’Atletico, dal canto suo, si è confermata la terza forza del calcio iberico e guarda alla coppia di testa con cinque lunghezze di ritardo. E’ la quinta volta che Blaugrana e Rojiblancos si affrontano nell’ambito della Supercoppa con un bilancio che vede favoriti i padroni di casa: quattro vittorie contro una.

Barcellona-Atletico Madrid probabili formazioni e streaming Supercoppa di Spagna: le probabili scelte di Valverde e Simeone

Per ciò che riguarda i probabili undici che scenderanno in campo, dovrebbero esserci poche sorprese: nel Barcellona dovrebbe giocare Neto al posto di Ter Stegen, mentre negli altri reparti

dovrebbero esserci i “titolarissimi”, con Lenglet e Piqué centrali, Roberto e Alba sulle fasce, Rakitic, Busquets e De Jong a centrocampo e il tridente Messi-Griezmann (grande ex della sfida)-Suarez in avanti.

L’Atletico dovrebbe schierarsi col suo 4-4-2: Oblak in porta; Trippier, Filipe, Gimenez, Lodi in difesa; Saul, Thomas, Herrera e Correa a centrocampo; Felix–Morata la coppia d’attacco.

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann. Allenatore: Valverde

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Filipe, Gimenez, Lodi; Saul, Thomas, Herrera, Correa; Felix, Morata. Allenatore: Simeone

Barcellona-Atletico Madrid probabili formazioni e streaming supercoppa di Spagna: d0ve vedere la gara in diretta e online

Per informazioni su dove vedere la gara Barcellona–Atletico Madrid in streaming e diretta, vi basterà cliccare sul seguente link.