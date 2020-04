Luka Jovic é nei guai: rischia il carcere in Serbia

Luka Jovic nei guai: l’attaccante del Real verrá processato in Serbia

Luka Jovic rischierebbe di finire in carcere a causa di problemi con la giustizia serba. A riferirlo é la Gazzetta dello Sport che spiega i motivi per i quali la giocane punta ex Eintracht Francoforte sia venuto a trovarsi in tale situazione. Il mese scorso Jovic ha violato le disposizioni di sicurezza emanate dal governo serbo in materia coronavirus che vietavano gli ingressi nel Paese dall’estero. “Galeotta fu la fuga d’amore” perché il serbo si sarebbe mosso da Madrid per andare a trovare la giovane Sofjia Milosevic, modella con la quale intrattiene attualmente una relazione sentimentale.

Jovic a processo: le possibili sanzioni

Come riferiscono fonti serbe il ragazzo é stato ora citato in giudizio e dovrá presentarsi in tribunale nei prossimi giorni per rispondere delle violazioni commesse. Quali sono le sanzioni a cui potrebe andare incontro? Si parte da una multa di 1.275 euro, per passare agli arresti domiciliari. La pena piú severa prevederebbe peró la reclusione fino a tre anni.

Jovic e la sua stagione nera al Real Madrid

É una notizia che di certo non puó far felice l’attaccante serbo e che fa da corollario ad una stagione trascorsa in ombra tra le fila del Real. Arrivato in Spagna la scorsa estate per una cifra pari ai 65 milioni, Jovic ha giocato in tutto 24 partite tra le varie competizioni che il Real Madrid si é trovato a disputare, partendo molto spesso dalla panchina. Al suo attivo si contano tre reti, un bottino piuttosto magro che starebbe spingendo los blancos a vautare una sua eventuale cessione, quantomeno in prestito.

Sulle sue tracce ci sono da tempo diversi club italiani, con Napoli e Inter in prima fila, pronte ad intavolare una trattativa. Prima peró Jovic dovrá vedersela con la giustizia, per uscire da una situazione che rischia di comprometterlo soprattutto come uomo.