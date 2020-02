Chelsea-Manchester United: streaming e diretta tv, dove vedere Premier League oggi 17 febbraio

Questa sera alle ore 21 allo stadio Stamford Bridge di Londra si disputerà Chelsea-Manchester United, match valevole per la 26.a giornata della Premier League.

Chelsea-Manchester United, presentazione del match

Quella di questa sera sarà una gara fondamentale in ottica quarto posto con le due formazioni che stanno vivendo un periodo negativo basti pensare che facendo riferimento solamente alle ultime cinque giornate i Blues hanno ottenuto sei punti, mentre i Red Devils solamente quattro con la classifica che si è fatta alquanta pericolosa.

I padroni di casa infatti, che sono ancora quarti con 41 punti, avevano però parecchi punti di vantaggio sulle inseguitrici che ora si sono avvicinate pericolosamente, per primo il Tottenham che con la vittoria di ieri sul campo dell’Aston Villa per 3-2 si è portato solamente a un punto, senza dimenticare la rilevazione Sheffield United in sesta posizione con 39.

Gli ospiti invece si trovano al nono posto con 35 punti e con sei punti da recuperare dovranno cercare assolutamente di tornare imbattuti altrimenti il distacco si porterebbe a nove e con tante squadre davanti, l’obiettivo quarto posto diventerebbe già una chimera a metà febbraio.

Dunque per i tecnici Lampard e Solskjaer sarà una gara verità prima di rituffarsi nelle competizione europee con il Chelsea che martedì 25 febbraio ospiterà il Bayern Monaco per l’andata degli ottavi di Champions League, mentre il Manchester United giovedì prossimo sarà impegnato in trasferta contro il Club Brugge per i sedicesimi di finale di Europa League.

In questa stagione le due formazioni si sono incontrate due volte e che ha visto in entrambi i casa i Red Devils avere la meglio: la prima all’esordio stagionale di Premier League lo scorso 11 agosto con un rotondo 4-0 a Old Trafford, la seconda negli ottavi di Coppa di Lega grazie al 2-1 a Stamford Bridge.

I precedenti giocati a Londra sono complessivamente 87 con la squadra di Solskjaer avanti per 35 vittorie contro le 30 degli avversari con 22 pareggi.

Chelsea-Manchester United, probabili formazioni

Chelsea (4-2-3-1): Caballero; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Kanté, Jorginho; Hudson-Odoi, Mount, Willian; Abraham.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Lindelof, Maguire, Shaw, Wan-Bissaka; Fred, Matic; Juan Mata, Bruno Fernandes, James; Martial.

Chelsea-Manchester United, diretta tv e streaming

Il match di Premier League tra Chelsea-Manchester United, sarà visibile su Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football HD (canale 203 d Sky) con collegamento a partire dalle ore 20.55 con telecronaca affidata a Nicola Roggero. Inoltre per i clienti Sky Q ci sarà la possibilità di guardare l’incontro in 4K HDR.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.