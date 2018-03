Tragedia Astori, la Fiorentina realizza un videomessaggio per ricordare il suo capitano (VIDEO)

Tragedia Astori, la Fiorentina, squadra nella quale militava il compianto calciatore, scomparso oggi ad Udine, nella sede del ritiro della società viola in vista della sfida di campionato contro la locale compagine, ha deciso di realizzare un videomessaggio per ricordare appunto il proprio sfortunato tesserato.

Il video, dalla durata di poco meno di un minuto, è caratterizzato da alcune immagini di Astori, intervallate da altri fotogrammi rappresentanti i messaggi di cordoglio e di affetto realizzati dai tifosi viola, appena appresa la notizia.

Nella fattispecie il filmato su Davide Astori è stato pubblicato sui principali canali social della società ha sin da subito ricevuto un elevato numero di condivisioni e di apprezzamenti.

La notizia della tragedia di Astori ha sconvolto l’intero mondo del pallone: in segno di rispetto nei confronti del calciatore e della famiglia, nonché della società Fiorentina e dei propri tesserati, il CONI, nella persona del massimo esponente, ossia il presidente Giovanni Malagò, ha disposto il rinvio di tutte le gare in programma oggi nei principali campionati professionistici.

Innumerevoli messaggi di affetto e di ricordo nei confronti di Davide Astori sono stati lanciati da tutti i protagonisti del calcio italiano e non solo, così come scioccanti sono le reazioni di taluni negli istanti immediatamente successivi una volta appresa la notizia.

Di seguito si riporta il video pubblicato dalla società Fiorentina sul profilo ufficiale Twitter: