Serie A: la programmazione televisiva Sky e DAZN di tutti i match fino all a 16.a giornata

Nel prossimo weekend riparte il campionato di Serie A dopo la sosta della Nazionali dove l’Italia del ct Roberto Mancini si è qualificata ad Euro 2020 con tre turni di anticipo grazie alle sette vittorie in altrettanti match nel girone J.

La massima serie riparte subito con un match molto importante in ottica quarto posto, ovvero Lazio-Atalanta che dirà molto sul futuro delle due squadre; nelle giornate successive si giocheranno altri incontri molto interessanti come Roma-Milan (9.a giornata) e soprattutto il primo weekend di novembre (11.a giornata) Napoli-Roma, Torino-Juventus e Milan-Lazio. Nei turni successi grandi protagonisti ancora i rossoneri del neo allenatore Stefano Pioli che saranno impegnati sul campo della Juventus prima della sosta novembrina, mentre al ritorno dalle Nazionali ospiteranno al San Siro il Napoli per un mese veramente complicato.

Altra giornata da circoletto rosso sarà la quindicesima dove in calendario troveremo Inter-Roma e Lazio-Juventus.

Serie A, la programmazione televisiva fino alla 16.a giornata



8.a giornata

19/10/2019 Sabato 15.00 LAZIO – ATALANTA SKY

19/10/2019 Sabato 18.00 NAPOLI – HELLAS VERONA SKY

19/10/2019 Sabato 20.45 JUVENTUS – BOLOGNA DAZN

20/10/2019 Domenica 12.30 SASSUOLO – INTER DAZN

20/10/2019 Domenica 15.00 CAGLIARI – SPAL DAZN

20/10/2019 Domenica 15.00 SAMPDORIA – ROMA SKY

20/10/2019 Domenica 15.00 UDINESE – TORINO SKY

20/10/2019 Domenica 18.00 PARMA – GENOA SKY

20/10/2019 Domenica 20.45 MILAN – LECCE SKY

21/10/2019 Lunedì 20.45 BRESCIA – FIORENTINA SKY

9.a giornata

25/10/2019 Venerdì 20.45 HELLAS VERONA – SASSUOLO SKY

26/10/2019 Sabato 15.00 LECCE – JUVENTUS SKY

26/10/2019 Sabato 18.00 INTER – PARMA SKY

26/10/2019 Sabato 20.45 GENOA – BRESCIA DAZN

27/10/2019 Domenica 12.30 BOLOGNA – SAMPDORIA DAZN

27/10/2019 Domenica 15.00 ATALANTA – UDINESE SKY

27/10/2019 Domenica 15.00 SPAL – NAPOLI DAZN

27/10/2019 Domenica 15.00 TORINO – CAGLIARI SKY

27/10/2019 Domenica 18.00 ROMA – MILAN SKY

27/10/2019 Domenica 20.45 FIORENTINA – LAZIO SKY

10.a giornata

29/10/2019 Martedì 19.00 PARMA – HELLAS VERONA DAZN

29/10/2019 Martedì 21.00 BRESCIA – INTER SKY

30/10/2019 Mercoledì 19.00 NAPOLI – ATALANTA SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 CAGLIARI – BOLOGNA SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 JUVENTUS – GENOA SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 LAZIO – TORINO DAZN

30/10/2019 Mercoledì 21.00 SAMPDORIA – LECCE SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 SASSUOLO – FIORENTINA SKY

30/10/2019 Mercoledì 21.00 UDINESE – ROMA DAZN

31/10/2019 Giovedì 21.00 MILAN – SPAL SKY

11.a giornata

2/11/2019 Sabato 15.00 ROMA – NAPOLI SKY

2/11/2019 Sabato 18.00 BOLOGNA – INTER SKY

2/11/2019 Sabato 20.45 TORINO – JUVENTUS DAZN

3/11/2019 Domenica 12.30 ATALANTA – CAGLIARI DAZN

3/11/2019 Domenica 15.00 GENOA – UDINESE SKY

3/11/2019 Domenica 15.00 HELLAS VERONA – BRESCIA SKY

3/11/2019 Domenica 15.00 LECCE – SASSUOLO DAZN

3/11/2019 Domenica 18.00 FIORENTINA – PARMA SKY

3/11/2019 Domenica 20.45 MILAN – LAZIO SKY

4/11/2019 Lunedì 20.45 SPAL – SAMPDORIA SKY

12.a giornata

8/11/2019 Venerdì 20.45 SASSUOLO – BOLOGNA SKY

9/11/2019 Sabato 15.00 BRESCIA – TORINO SKY

9/11/2019 Sabato 18.00 INTER – HELLAS VERONA SKY

9/11/2019 Sabato 20.45 NAPOLI – GENOA DAZN

10/11/2019 Domenica 12.30 CAGLIARI – FIORENTINA DAZN

10/11/2019 Domenica 15.00 LAZIO – LECCE SKY

10/11/2019 Domenica 15.00 SAMPDORIA – ATALANTA SKY

10/11/2019 Domenica 15.00 UDINESE – SPAL DAZN

10/11/2019 Domenica 18.00 PARMA – ROMA SKY

10/11/2019 Domenica 20.45 JUVENTUS – MILAN SKY

13.a giornata

23/11/2019 Sabato 15.00 ATALANTA – JUVENTUS SKY

23/11/2019 Sabato 18.00 MILAN – NAPOLI SKY

23/11/2019 Sabato 20.45 TORINO – INTER DAZN

24/11/2019 Domenica 12.30 BOLOGNA – PARMA DAZN

24/11/2019 Domenica 15.00 HELLAS VERONA – FIORENTINA DAZN

24/11/2019 Domenica 15.00 ROMA – BRESCIA SKY

24/11/2019 Domenica 15.00 SASSUOLO – LAZIO SKY

24/11/2019 Domenica 18.00 SAMPDORIA – UDINESE SKY

24/11/2019 Domenica 20.45 LECCE – CAGLIARI SKY

25/11/2019 Lunedì 20.45 SPAL – GENOA SKY

14.a giornata

30/11/2019 Sabato 15.00 BRESCIA – ATALANTA SKY

30/11/2019 Sabato 18.00 GENOA – TORINO SKY

30/11/2019 Sabato 20.45 FIORENTINA – LECCE DAZN

1/12/2019 Domenica 12.30 JUVENTUS – SASSUOLO DAZN

1/12/2019 Domenica 15.00 INTER – SPAL SKY

1/12/2019 Domenica 15.00 LAZIO – UDINESE DAZN

1/12/2019 Domenica 15.00 PARMA – MILAN SKY

1/12/2019 Domenica 18.00 NAPOLI – BOLOGNA SKY

1/12/2019 Domenica 20.45 HELLAS VERONA – ROMA SKY

2/12/2019 Lunedì 20.45 CAGLIARI – SAMPDORIA SKY

15.a giornata

6/12/2019 Venerdì 20.45 INTER – ROMA SKY

7/12/2019 Sabato 15.00 ATALANTA – HELLAS VERONA SKY

7/12/2019 Sabato 18.00 UDINESE – NAPOLI SKY

7/12/2019 Sabato 20.45 LAZIO – JUVENTUS DAZN

8/12/2019 Domenica 12.30 LECCE – GENOA DAZN

8/12/2019 Domenica 15.00 SASSUOLO – CAGLIARI SKY

8/12/2019 Domenica 15.00 SPAL – BRESCIA DAZN

8/12/2019 Domenica 15.00 TORINO – FIORENTINA SKY

8/12/2019 Domenica 18.00 SAMPDORIA – PARMA SKY

8/12/2019 Domenica 20.45 BOLOGNA – MILAN SKY

16.a giornata

14/12/2019 Sabato 15.00 BRESCIA – LECCE SKY

14/12/2019 Sabato 18.00 NAPOLI – PARMA SKY

14/12/2019 Sabato 20.45 GENOA – SAMPDORIA DAZN

15/12/2019 Domenica 12.30 HELLAS VERONA – TORINO DAZN

15/12/2019 Domenica 15.00 BOLOGNA – ATALANTA DAZN

15/12/2019 Domenica 15.00 JUVENTUS – UDINESE SKY

15/12/2019 Domenica 15.00 MILAN – SASSUOLO SKY

15/12/2019 Domenica 18.00 ROMA – SPAL SKY

15/12/2019 Domenica 20.45 FIORENTINA – INTER SKY

16/12/2019 Lunedì 20.45 CAGLIARI – LAZIO SKY