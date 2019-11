Spal-Sampdoria: streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 4 novembre

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Mazza, scenderanno in campo Spal-Sampdoria per affrontarsi nel match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Spal-Sampdoria, presentazione del match

Il posticipo odierno sarà di fondamentale importanza vista la classifica lacunosa delle due squadre che le vede relegate agli ultimi due posti: i blucerchiati hanno solamente cinque punti, mentre gli estensi sette insieme al Brescia che però dovrà recuperare il prossimo 18 dicembre il match casalingo contro il Sassuolo.

Dunque la sfida sarà di quelle veramente calde con i padroni di casa che nel turno infrasettimanale sono usciti sconfitti sul campo del Milan per 1-0 dove è stato decisivo una punizione di Suso, mentre i blucerchiati sono riusciti a pareggiare (1-1) al 91′ davanti al proprio pubblico contro il Lecce con un colpo di testa di Ramirez che ha salvato la sua squadra dall’ennesima sconfitta che a livello psicologico sarebbe stata molto pesante.

Il neo tecnico Claudio Ranieri dovrà essere bravo e veloce a cambiare l’indirizzo ad una stagione che è nata male (attualmente una sola vittoria contro il Torino per 1-0) e che rischia di complicarsi sempre di più se non dovessero venire al più presto i risultati; dal canto suo anche il tecnico degli emiliano Leonardo Semplici sta sul limite del rasoio e un’eventuale sconfitta anche nel match di oggi metterebbe a serio rischio la sua panchina dove è seduto dal dicembre del 2014.

I precedenti tra le due squadre a Ferrara sono diciassette che vedono i padroni di casa in vantaggio per sette vittorie contro quattro degli ospiti e sei pareggi; le reti complessivamente sono trentotto (21-17 per la Spal); nella scorsa stagione (3 marzo 2019) i liguri si imposero per 2-1 grazie ad una doppietta di Quagliarella nei primi undici minuti di gioco, solo per le statistiche valse la rete della bandiera degli estensi con Kurtic al 91′.

L’arbitro dell’incontro sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Stefano Liberti di Pisa e Pasquale Capaldo di Napoli; quarto uomo Daniele Minelli di Varese. L’arbitro deputato al VAR sarà Marco Piccinini di Forlì, con l’assistenza di Fabiano Preti di Roma.

Spal-Sampdoria, diretta tv e streaming

Il match dell’undicesima giornata del campionato di Serie A Spal-Sampdoria in programma oggi allo stadio Mazza di Ferrara con calcio d’inizio alle ore 21, sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A HD (ch. 202 del decoder Sky e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (ch. 252), con diretta a partire dalle ore 20.40.

La telecronaca del match sarà affidata a Dario Massara con il commento tecnico dell’ex calciatore Lorenzo Minotti, mentre a bordocampo sarà presente Massimiliano Nebuloni.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Mazza sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.