Lazio-Udinese, precedenti e statistiche: nelle ultime quattro stagioni biancocelesti sempre vincenti

Oggi alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma si giocherà Lazio-Udinese, match valido per la 14.a giornata del campionato di Serie A. Ora andiamo a vedere precedenti e statistiche dell’incontro.

In terra romana sono quaranta i precedenti tra le due squadre con i biancocelesti in vantaggio per 21 vittorie contro le 11 degli ospiti più 8 pareggi. Nelle ultime quattro stagioni gli uomini del tecnico Simone Inzaghi sono sempre usciti dal campo con i tre punti e senza subire nessuna rete, mentre per ritrovare una vittoria bianconera bisogna andare alla stagione prima di questo filotto, ovvero quella 2014-15 quando i friulani vinsero per 1-0 con rete del francese Thereau che ad oggi è l’ultima marcatura realizzata nella capitale.

Di seguito i risultati e i marcatori delle ultime cinque gare disputate:

2018-2019: Lazio-Udinese 2-0 21′ Caicedo (L), 24′ aut. Sandro (U)

2017-2018: Lazio-Udinese 3-0 22′ aut. Samir (U), 47′ Nani (L), 87′ Felipe Anderson (L)

2016-2017: Lazio-Udinese 1-0 72′ rig. Immobile (L)

2015-2016: Lazio-Udinese 2-0 64′ Matri (L), 73′ Matri (L)

2014-2015: Lazio-Udinese 0-1 26′ Thereau (U)

I risultato più frequente registrato è stato il 2-1 della Lazio che è avvenuto per sei volte, mentre il successo più largo dei capitolini è stato il 5-0 della stagione 2006-07 con tripletta di Rocchi e reti di Mauri e Oddo; mentre per l’Udinese si registra il 4-1 nel campionato 1984-85 grazie alle realizzazioni di Edinho, Carnevale, Gerolin e Selvaggi.

Queste due gare sono state anche quelle con più segnature (cinque) al pari del 3-2 bianconero nella stagione 1997-98 in una partita emozionante che vide i romani in vantaggio per due volte prima con Fuser e poi Negro, ma raggiunti prima da Poggi, poi da Cappioli e nel finale superati dal brasiliano Amoroso.

Nei quaranta incontri disputati sono stati segnati complessivamente 112 gol, 68 i padroni di casa e 44 gli ospiti; in questa stagione la Lazio in casa non ha mai perso, ottenendo quattro vittorie (Parma, Genoa, Torino e Lecce) e due pareggi (Roma e Atalanta), mentre l’Udinese in trasferta ha conquistato una vittoria (Genoa) un pareggio (Verona) e quattro sconfitte (Inter, Fiorentina, Atalanta e Sampdoria).

L’arbitro della gara sarà Marco Di Bello di Brindisi; i biancocelesti con il fischietto pugliese vantano sei vittorie, due pareggi ed altrettante sconfitte, mentre i bianconeri hanno uno score negativo con sette sette ko, quattro pareggi e due successi.