Serie A, Lazio: Simone Inzaghi eguaglia il suo maestro Eriksson

Per la Lazio di Simone Inzaghi continua la serie vincente di vittorie consecutive che con i tre punti di domenica scorsa sul campo del Brescia ha portato a nove striscia incredibile e pensare che sabato 19 ottobre al termine del primo tempo del match casalingo contro l’Atalanta, i biancocelesti perdevano nettamente per 3-0 e si trovavano a metà classifica con otto punti di ritardo dagli orobici. Dopo un secondo tempo giocato senza nulla da perdere ma con grande cuore che ha portato i ragazzi di Inzaghi sul 3-3 (doppietta di Immobile su rigore e Correa), da quel momento ci sono state solamente vittorie (nove come detto) e in più il trofeo messo in bacheca grazie al successo sulla Juventus per 3-1 nella Supercoppa Italiana.

Simone Inzaghi, la striscia vincente

Questa striscia di successi eguaglia quello del maestro di Simone Inzaghi, ovvero Sven Goran Eriksson che lo volle alla Lazio nell’estate del 1999 e che è stato per il classe ’76 il suo prima grande allenatore della sua carriera, anche se le nove vittorie consecutive del tecnico svedese avvennero la stagione prima (1998-99). Tornando al presente di questi nove successi, cinque si sono registrati in trasferta e tutti nei minuti finale sempre con il risultato di 2-1: contro la Fiorentina con rete di Immobile all’89, al Meazza contro il Milan (l’ultima vittoria in Serie A era data 3 settembre 1989) sempre per 2-1 dove è stato decisivo l’argentino Correa al minuto 83, poi a Reggio Emilia la vittima è stata il Sassuolo con l’ennesimo 2-1 con l’ecuadoregno Caicedo che ha siglato al 91′ la rete della vittoria, ma la grande impresa si è avuta a Cagliari contro la formazione isolana grazie a Luis Alberto e Caicedo che al 92′ e al 98′ hanno incredibilmente ribaltato il risultato e stessa cosa successa due giorni fa contro il Brescia in terra lombarda con il solito Immobile che prima pareggiava su rigore al 42′ e poi al 91′ realizzava il gol del sorpasso. Allo stadio Olimpico invece i successi sono stati quattro a cominciare dal netto 4-0 al Torino, per poi proseguire contro il Lecce (4-2), Udinese 3-0) e Juventus con un 3-1 che ha sfatato il tabù che durava dal 6 dicembre 2003 (2-0, Corradi e Fiore), dove da quel giorno i bianconeri in campionato erano sempre usciti dal campo imbattuti.

Ecco le due strisce vincenti a confronto:

Eriksson:

06/12/1998: Juventus-Lazio 0-1

13/12/1998: Lazio-Sampdoria 5-2

20/12/1998: Lazio-Udinese 3-1

06/01/1999: Bologna-Lazio 0-1

10/01/1999: Lazio-Fiorentina 2-0

17/01/1999: Parma-Lazio 1-3

24/01/1999: Lazio-Piacenza 4-1

31/01/1999: Bari-Lazio 1-3

07/02/1999: Lazio-Perugia 3-0

Inzaghi:

27/10/2019: Fiorentina-Lazio 1-2

30/10/2019: Lazio-Torino 4-0

03/11/2019: Milan-Lazio 1-2

10/11/2019: Lazio-Lecce 4-2

24/11/2019: Sassuolo-Lazio 1-2

01/12/2019: Lazio-Udinese 3-0

07/12/2019: Lazio-Juventus 2-1

16/12/2019: Cagliari-Lazio 1-2

05/01/2020 Brescia-Lazio 1-2