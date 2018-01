Serie B, Spezia – Palermo : probabili formazioni e precedenti

Dopo la lunga invernale, durata tre settimane, riparte la serie B con la prima giornata del girone di ritorno, con un match molto interessante ovvero la sfida fra Spezia e Palermo, che si disputerà nella giornata di Sabato, in terra ligure, alle ore 18.

Gli aquilotti occupano l’ottava posizione in classifica e vengono da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare. In casa, in dieci gare, hanno un ottimo rendimento perchè hanno conquistato 7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, rimediata alla seconda giornata. Una vittoria contro il Palermo, potrebbe lanciarli in piena zona Playoff.

Il Palermo invece, primo in classifica, in trasferta è ancora imbattuto. Nelle ultime sei gare di campionato ha conquistato 4 vittorie e 2 pareggi. I rosanero, in caso di successo, si porterebbero a quota 42 punti.

PROBABILI FORMAZIONI: QUI SPEZIA : Tutti a dispozione per mister Gallo che ha solo problemi di abbonzanza. Certo del suo posto da titolare dal 1′ minuto sarà il grande ex della sfida Alberto Gilardino ( oltre a lui, come ex ci saranno Terzi e Bolzoni) protagonista nel 2016, con il Palermo, di una fantastica salvezza.

Lo Spezia dovrebbe scendere in campo con il classico modulo 4-3-1-2, che prevede, Di Gennaro fra i pali; la linea difensiva composta da De Col, Terzi, Giani e Lopez. A centrocampo Bolzoni , Maggiore e uno fra Pessina e Ammari, con l’Ex primavera del Milan favorito. Alle spalle della coppia offensiva Gilardino e Marilungo, giostrerà Mastinu. Il Neo acquisto Raffaele Palladino, dovrebbe fare il suo debutto in maglia bianconera, solamente nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI: QUI PALERMO: Il tecnico Tedino deve fare i conti con le assenze di Rispoli, Ingegneri, Balogh, Morganella, Rolando, Rajkovic e del nuovo arrivaro Corentin Fiore.

I rosanero scenderanno in campo con il classico 3-5-2, con Posavec a difendere i pali. Bellusci, Struna e Sziminski in difesa. I tre mediani saranno Jajalo, Chochev e Coronado. Sulla fascia destra, vista l’assenza di Rispoli ( un mese di stop per lui ), è ballottaggio fra Fiordilino e Murawski, ma il giovane Palermitano, sembra favorito a partire dall’inizio a discapito del polacco. In avanti con Nestorovski ci sarà uno fra Trajkovski il neo arrivato Moreo, con il primo favorito, però vedremo in azione l’Ex attaccante del Venezia a partita in corso.

PRECEDENTI: I precedenti in Liguria sono sei e vedono 3 vittorie dello Spezia, un solo successo del Palermo e due pareggi.

L’ultima sfida risale alla stagione 2013/2014, quando un goal di Migliore regalò ai liguri un successo di prestigio contro la squadra di Gattuso, che venne esonerato dopo quella partita.

Per trovare una vittoria del Palermo sul campo di La Spezia, dobbiamo tornare indietro nel tempo. Infatti il Palermo vinse 2-1 nella stagione 1931/1932. Il Pareggio, manca dalla stagione 1936/ 1937.