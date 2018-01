Serie B: Zeman vuole una rosa di 25 giocatori per il suo Pescara

Vigilia dell’anticipo di serie B tra Pescara e Perugia, con il tecnico biancazzurro Zdenek Zeman che ha tenuto la consueta conferenza stampa prima del match.

Diversi i punti toccati con le domande rivolte al boemo, in particolar modo sul calciomercato e sulla questione tattica riguardante la squadra adriatica.

Zeman ha dichiarato di volere uno sfoltimento della rosa, che entro la chiusura del mercato dovrà essere composta da non più di 25 elementi.

A tal proposito si è parlato anche delle imminenti cessioni del terzino Zampano (24) e dell’esterno offensivo Latte Lath (19), con il primo che sta per trasferirsi all’Udinese ed il secondo che tornerà all’Atalanta per essere poi girato altrove.

A lasciare Pescara sarà anche uno tra gli attaccanti Cocco e Cappelluzzo, il primo monitorato dalla Salernitana ed il secondo dalla Pro Vercelli, mentre sul fronte arrivi, dopo Gravillon e Falco, si attende il terzino Fiamozzi dal Bari.

A completare il quadro ci sarà un portiere di esperienza che affiancherà Fiorillo, dopo la partenza del polemico Pigliacelli; tra i nomi spicca quello dell’esperto Rosati.

Sul fronte partita, quella con il Perugia di Breda sarà una sfida da prendere con le molle, visto che gli umbri sotto la sua guida hanno perso solo una volta in trasferta; Zeman dovrà rinunciare all’indisponibile Proietti a centrocampo e per la sua sostituzione scalpita Kanoutè, mentre in avanti confermato il tridente Capone, Pettinari e Mancuso.