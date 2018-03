La trentunesima giornata di Serie B si aprirà stasera alle ore 20.30 al Pino Zaccheria di Foggia: avversarie il Foggia e il Cesena. I rossoneri sono a metà classifica a quota 37 punti con la Salernitana, posizione tutto sommato tranquilla sino a questo momento ma non abbastanza da dirsi salvi; molto più complicata la situazione della squadra romagnola allo stato attuale quint’ultima in compagnia del Brescia, cesenati che allo stato attuale sarebbero qualificati per i Play Out salvezza da giocarsi contro la Virtus Entella.

Per il Foggia soli tre punti nelle ultime tre uscite hanno frenato la corsa al sogno Play Off che sembrava divenuto sorprendentemente possibile dopo che la compagine di Giovanni Stroppa aveva inanellato quattro vittorie consecutive tra il 27 Gennaio e il 17 Febbraio. I bianconeri sono in serie positiva da tre partite: dopo la vittoria del Picco a danno dello Spezia sono infatti arrivati i pareggi interni contro la Pro Vercelli in un importantissimo scontro salvezza, e contro il Carpi nel derby della Romagna.

I precedenti – Quello odierno sarà il tredicesimo confronto tra le due squadre in casa dei pugliesi. L’ultimo confronto nel campionato di Serie B stagione 1996-97, la partita terminò con un pareggio per 0-0. Un anno prima 1-0 dei padroni di casa con rete di Sciacca allo scadere su calcio di rigore. L’ultima volta che la squadra ospite riuscii a segnare corrisponde anche all’ultima vittoria: era il 14 Giugno 1981, trentasettesima giornata del campionato di Serie B, 3-1 firmato da Garlini, autorete di Caravella, e Bonini, per i rossoneri a segno Piraccini. Complessivamente sono quattro le vittorie del Foggia e tre quelle del Cesena, cinque i pareggi, la squadra padrona di casa ha realizzato undici reti e quella avversaria nove.

Foggia, le ultime – Stroppa conferma in toto la squadra scesa in campo al Renato Curi contro il Perugia meno lo squalificato Alberto Gerbo, al suo posto sarà impiegato Leandro Greco al ritorno dopo aver saltato la giornata contro gli umbri per la squalifica dovuta alla doppia ammonizione sventolatagli contro allo Stadio Silvio Piola contro il Novara, nella trasferta vinta col punteggio di 1-0.

Cesena, le ultime – Castori conferma il 4-4-1-1 con cui la squadra ha pareggiato al Manunzi contro il Carpi. In difesa il posto dello squalificato Esposito sarà preso da Emanuele Suagher. A centrocampo sulla corsia destra spazio per Nicola Dalmonte, panchina invece per Alessio Vita. Novità in attacco dove Laribi agirà dietro Moncini, sostituto per l’occasione, dello squalificato Jallow.