Il ritorno nella massima serie dell’Empoli pare ormai soltanto una questione di settimane. La squadra di Andreazzoli ha vinto e bene questo pomeriggio sul campo del Foggia nel recupero della ventinovesima giornata di campionato, a segno sono andati Zajc nella prima frazione, Rodriguez e Caputo nella seconda. I toscani sono primi in classifica con 66 punti e il miglior attacco con 71 gol messi a segno, qualcosa andrebbe rivisto invece da un punto di vista difensivo dal momento che gli azzurri hanno soltanto la nona miglior difesa del torneo con 39 reti subite.

Dal suo insediamento l’ex collaboratore tecnico della Roma ha fatto benissimo, chiamato dalla 20a giornata per subentrare all’esonerato Vincenzo Vivarini dopo il pareggio di Cremona, mister Aurelio ha cominciato col pari interno contro il Brescia ma a seguire sono arrivati due pareggi e sette vittorie per un complessivo di dieci partite e 24 punti ma soprattutto, neppure una sconfitta. L’Empoli ha un margine rassicurante sulle inseguitrici: il Frosinone attualmente secondo è distante 8 punti, il Palermo che però scenderà in campo tra poco contro il Parma, addirittura 9.

Il calendario della squadra empolese non si può certo definire impossibile seppur il prossimo impegno non sia assolutamente da prendere sotto gamba visto che i toscani saranno di scena al Picco contro lo Spezia. Seguiranno la sfida interna contro la Pro Vercelli, le trasferte contro Cesena e Frosinone, il match interno contro il Novara del 28 Aprile. Chissà che proprio contro i piemontesi la società di Corsi non possa festeggiare l’immediato ritorno nel massimo campionato, al più tardi il 5 Maggio, sempre in casa, contro la Cremonese, dopo la trasferta col Carpi.