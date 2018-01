Calciomercato Roma: è fatta per Emerson Palmieri al Chelsea. Salta la trattativa per Dzeko

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, l’affare Emerson Palmieri-Chelsea è stato concluso. Il terzino italo-brasiliano sarà un nuovo giocatore dei Blues che verseranno nelle casse della Roma 20 milioni di euro più 8 di bonus. Emerson, invece, percepirà uno stipendio di 4 milioni di sterline a stagione fino al 2022. Già domani potrebbero svolgersi le visite mediche del giocatore con il Chelsea. L’affare Edin Dzeko, invece, è ormai tramontato definitivamente. Il bosniaco non è riuscito ad accordarsi con il club allenato da Antonio Conte a causa delle eccessive richieste contrattuali: Dzeko chiedeva un contratto di 3 anni a 8 milioni di euro a stagione, ma i Blues hanno valutato eccessiva la sua richiesta considerata l’età del giocatore (32 anni a Marzo).

Mercato Roma, dall’Inghilterra: saltato l’affare Dzeko-Chelsea

La Roma non sta certo vivendo il suo momento migliore da quando Di Francesco siede sulla panchina giallorossa. Infatti dopo un inizio di campionato strabiliante, ma soprattutto dopo l’inaspettata qualificazione agli ottavi di Champions come prima del girone, davanti a Chelsea e Atletico Madrid, la Roma sembrerebbe entrata ufficialmente in crisi di risultati e di gioco. A complicare ancor di più la situazione ci sta pensando il mercato che, considerate le ultime dichiarazioni rilasciate da Eusebio Di Francesco, non sta certo entusiasmando il tecnico abruzzese per come la società lo sta conducendo. Tra i nomi più gettonati a lasciare la Roma c’è quello di Edin Dzeko, da settimane accostato al Chelsea di Antonio Conte.

Il giocatore inizialmente non aveva preso bene la decisione della società di metterlo sul mercato, poi però rassegnatosi ad abbandonare la Roma, costretta a fare cassa per motivi legati al Fair Play finanziario, aveva dato l’ok al trasferimento. Dopo giorni di colloqui tra le società però, quest’oggi dall’Inghilterra, il quotidiano “Daily Mail” ha riportato la notizia che la trattativa tra Roma e Chelsea per portare l’attaccante bosniaco alla corte di Conte è saltata in quanto le società non avrebbero trovato un accordo. C’è di più, sempre secondo il Daily Mail, il Chelsea starebbe pensando a Giroud dell’Arsenal come rinforzo per la fase offensiva, preparando un’offerta da 35 milioni di euro per il centravanti francese.