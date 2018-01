Monchi ha fatto capire che la Roma per comprare dovrà vendere. Però, ha fatto capire anche che almeno un acquisto ci sarà, lo ha promesso a Di Francesco. Già, perché i giallorossi vogliono tornare ad essere competitivi, passare il turno di Champions e arrivare tra le prime quattro in campionato. E allora, per farlo, c’è bisogna di puntellare la rosa e i nomi non mancano di certo.

MERCATO ROMA, RITORNO DI FIAMMA PER ZIYECH – Quello di Hakim Ziyech non è un nome nuovo a Trigoria. Il marocchino dell’Ajax era stato già ampiamente sondato in estate e rappresentava la vera alternativa a Mahrez. Poi, è rimasto in Olanda e i giallorossi hanno virato su Schick. Il ruolo di Ziyech, però, non è quello di esterno, ma di regista avanzato, un ruolo scoperto che il talento dei Lancieri potrebbe ricoprire alla perfezione. Il costo del cartellino non è proibitivo: 25 milioni di euro, ma l’Ajax non accetta pagamenti dilazionati o prestiti con obbligo di riscatto. Se Monchi vorrà prenderlo dovrà sborsare denaro cash, denaro che potrebbe entrare nelle casse giallorosse sacrificando un pezzo da novanta (come Strootman), o qualche esubero (vedi Bruno Peres). Nel frattempo, pare che due emissari siano stati inviati in Olanda per seguirlo. Restiamo in attesa.

MERCATO ROMA, SI GUARDA ANCHE IN CASA SAMP – Se è vero che Strootman potrebbe lasciare Trigoria già in questa finestra di mercato, è anche vero che il ds giallorosso sta già seguendo alcuni nomi per sostituirlo. Il primo è quello di Torreira, centrocampista della Sampdoria. Il giovane doriano, però, per il momento ha chiuso a trasferimenti immediati (“Resto alla Samp per entrare in Europa League, poi a giugno si vedrà”). Un altro profilo seguito è quello di Bereszynski, terzino destro che sta sorprendendo tutti a suon di ottime prestazioni. Arriverebbe in caso di cessione di Bruno Peres e il presidente Ferrero ha garantito che con la Roma tratterebbe volentieri.

MERCATO ROMA, SIRENE ROSSONERE PER DZEKO – Il Milan torna su Dzeko. Questa è l’indiscrezione di Tuttosport, che parla di un interessamento dei rossoneri per l’attaccante bosniaco per il prossimo mercato estivo. Il gigante giallorosso, per ora, avrebbe ringraziato e declinato, ma in futuro tutto potrebbe accadere. Il Milan aveva già seguito Dzeko in passato e adesso vorrebbe finalmente portarlo a Milano. La valutazione del bisniaco si aggira intorno ai 20/25 milioni di euro.

MERCATO ROMA, ALISSON SPAVENTA I TIFOSI – Strootman non è l’unico big che potrebbe lasciare la Capitale. Il portiere giallorosso Alisson Becker è entrato nel mirino dei top club europei grazie alle ottime prestazioni messe in campo quest’anno. L’estremo difensore ha parlato e non ha chiuso ad un trasferimento: “Per ora sto bene qui. Ovviamente fanno piacere questi interessamenti, ma si vedrà a giugno“. Monchi, però, vorrebbe blindarlo e sedersi ad un tavolo per ritoccare il contratto che attualmente ha scadenza nel 2021. Come si dice, la prudenza non è mai troppa…

MERCATO ROMA, EL SHAARAWY PROPOSTO IN PREMIER – La Roma deve cedere, lo abbiamo detto tante volte. E allora, alcune indiscrezioni parlano di intermediari che starebbero proponendo il cartellino di El Shaarawy in Inghilterra ad alcuni club di fascia media.