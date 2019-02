https://www.vocegiallorossa.it/altre-notizie/schira-l-arsenal-fa-sul-serio-per-monchi-incontro-tra-baldini-e-sarri-smentito-solo-in-parte-176229

Monchi pronto a lasciare la Roma? Forse sì grazie anche al pagamento di una clausola di 3mln, milioni che l’Arsenal sembra pronto a versare per accaparrarsi il ds spagnolo. Il direttore sportivo giallorosso (arrivato alla Roma nell’aprile 2017) infatti potrebbe dire addio con largo anticipo alla Roma e al popolo giallorosso che, a dire il vero, non ha mai espresso grande entusiasmo nei confronti di Monchi a causa delle cessioni importanti delle quali “si è macchiato” senza acquisti in grado di rimpiazzare i campioni giallorossi venduti. Situazione estremizzata anche e troppo spesso con cori poco lusinghieri rivolti al direttore sportivo ma anche alla società tutta, almeno fino all’esplosione di Zaniolo, attualmente rimpiazzo di lusso del rimpianto Radja Nainggolan, che ha quantomeno calmato gli animi.

Comunque nonostante gli animi siano lievemente più sereni la mancata stima riposta in Monchi potrebbe consentire all’attuale direttore sportivo giallorosso di salutare il passionale ambiente giallorosso senza troppi rimpianti. La causa reale o comunque principale è da ricercarsi nei rapporti certo non rosei tra il direttore sportivo è il presidente James Pallotta. Da abile uomo di mercato Monchi progetta acquisti importanti per un mercato mirato ma in grado di rendere la Roma competitiva, le indiscrezioni però vedono le parti (direttore sportivo e presidente) distanti e poco amalgamate, ecco perché si fa sempre più concreta l’ipotesi Arsenal, almeno secondo quanto riportato da illustri testate giornalistiche inglesi.

Sirene inglesi suonano anche per Steven N’Zonzi. Secondo quanto riporta il Daily Mirror l’Arsenal e il Tottenham puntano sul centrocampista francese che potrebbe lasciare il campionato italiano per insediarsi in Premier League. N’Zonzi, arrivato a Roma in estate per circa 30 milioni dal Siviglia, ancora oggi non sembra ambientarsi a dovere tra le fila giallorosse, le sue prestazioni continuano ad essere altalenanti, e probabilmente già in estate potrebbe lasciare la Roma per volare all’estero e in particolare all’Arsenal che almeno per il momento sempre in pole position.