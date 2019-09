Inter, dal Tottenham pronto un doppio colpo a parametro zero? I nomi

L’ Inter continua a far parlare di sè anche in ottica di calciomercato futuro. Con le prime due gare di campionato andate ormai in archivio, la dirigenza, soddisfatta di quanto ha fatto vedere la squadra, sta già iniziando a pianificare i colpi del futuro per rendere i nerazzurri ancora più competitivi, sia in Italia che in Europa. Uno degli obiettivi per il prossimo anno, porta il nome di Christian Eriksen. Danese, classe 1992, il trequartista ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ciò significa che, da gennaio, il giocatore potrà sottoscrivere un accordo con qualsiasi squadra voglia senza che questa debba sborsare un solo euro per il suo cartellino.

Marotta sta meditando l’ ennesimo “colpaccio” di mercato, ma non sarebbe l’ unico. Secondo quanto scrive il Daily Mail, infatti, l’ Inter sarebbe pronta a prendere anche Toby Alderweireld, difensore centrale classe 1989, che in Estate è stato a un passo dal trasferirsi alla Roma.

Anche lui in scadenza di contratto, durante questo mercato estivo sperava di poter compiere quel salto di qualità che, alla fine, non sembra esserci stato. Dovesse davvero riuscire nell’ operazione, Marotta metterebbe le mani su uno dei migliori profili nel ruolo, andando ad infoltire una retroguardia che molti considerano già tra le migliori in Europa.